Між росією та Казахстаном починається «зернова війна» — Finance.ua

Між росією та Казахстаном починається «зернова війна» Сьогодні 17:26

Між росією та Казахстаном починається «зернова війна»

росія призупинила імпорт сільгосппродукції з Казахстану.

Про це повідомляє NewTimes.

Російський «Россельхознадзор» попросив Казахстан призупинити експорт низки сільгосппродуктів до рф через хвороботворні бактерії, нібито знайдені в зерні та іншій агропродукції, яку експортує Казахстан.

Дії росії можуть бути відповіддю на повну заборону Казахстаном (з серпня 2024 року) імпорту пшениці з третіх країн та країн Євразійського економічного союзу, до якого входить росія.

Загороджувальні бар’єри запровадили для потреб птахівницьких та борошномельних підприємств. Вони як виняток отримували пшеницю з-за кордону в рамках введеного Казахстаном ще 12 квітня піврічного ембарго на постачання зернових автомобільним, водним і залізничним транспортом.

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Минулого року Астана забороняла ввезення зернових на свою територію лише автомобільним транспортом.

Економічна Правда За матеріалами:

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