Між росією та Казахстаном починається «зернова війна» — Finance.ua
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Між росією та Казахстаном починається «зернова війна»

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Між росією та Казахстаном починається «зернова війна»
Між росією та Казахстаном починається «зернова війна»
росія призупинила імпорт сільгосппродукції з Казахстану.
Про це повідомляє NewTimes.
Російський «Россельхознадзор» попросив Казахстан призупинити експорт низки сільгосппродуктів до рф через хвороботворні бактерії, нібито знайдені в зерні та іншій агропродукції, яку експортує Казахстан.
Дії росії можуть бути відповіддю на повну заборону Казахстаном (з серпня 2024 року) імпорту пшениці з третіх країн та країн Євразійського економічного союзу, до якого входить росія.
Загороджувальні бар’єри запровадили для потреб птахівницьких та борошномельних підприємств. Вони як виняток отримували пшеницю з-за кордону в рамках введеного Казахстаном ще 12 квітня піврічного ембарго на постачання зернових автомобільним, водним і залізничним транспортом.
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Минулого року Астана забороняла ввезення зернових на свою територію лише автомобільним транспортом.
За матеріалами:
Економічна Правда
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