Стало відомо, скільки електромобілів придбали українці з початку року — Finance.ua

Стало відомо, скільки електромобілів придбали українці з початку року

Вчора 20:04 — Особисті фінанси

Стало відомо, скільки електромобілів придбали українці з початку року, freepik.com

У січні-березні 2022 року продаж електромобілів знизився на 6% до 1,6 тис. одиниць у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Це на 6% менше, у порівнянні з І кв. 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром»

Частка нової техніки з цієї кількості склала майже 18%, тоді як минулого року на неї припадало лише 10%.

Лідери на ринку:

лідером ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. Із січня по березень українці придбали 336 авто цієї моделі;

на другому місці Tesla Model 3, в заліку цього автомобіля 133 реєстрації;

Volkswagen e-Golf придбали 78 українців, і це третій результат;

четвертим за популярністю став автомобіль Dong Feng M-NV — 73 од.;

замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Chevrolet Bolt.

З початку року 67 електромобілів цієї моделі отримали українську реєстрацію.

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