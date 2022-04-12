Стало відомо, скільки електромобілів придбали українці з початку року — Finance.ua
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Стало відомо, скільки електромобілів придбали українці з початку року

Вчора 20:04Особисті фінанси
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Стало відомо, скільки електромобілів придбали українці з початку рокуСтало відомо, скільки електромобілів придбали українці з початку року, freepik.com
У січні-березні 2022 року продаж електромобілів знизився на 6% до 1,6 тис. одиниць у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Це на 6% менше, у порівнянні з І кв. 2021 року.
Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром»
Частка нової техніки з цієї кількості склала майже 18%, тоді як минулого року на неї припадало лише 10%.
Лідери на ринку:
  • лідером ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. Із січня по березень українці придбали 336 авто цієї моделі;
  • на другому місці Tesla Model 3, в заліку цього автомобіля 133 реєстрації;
  • Volkswagen e-Golf придбали 78 українців, і це третій результат;
  • четвертим за популярністю став автомобіль Dong Feng M-NV — 73 од.;
  • замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Chevrolet Bolt.
З початку року 67 електромобілів цієї моделі отримали українську реєстрацію.

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За матеріалами: Finance.ua
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