США згодні з пропонованою формулою щодо майбутнього членства України в НАТО — Байден
Президент Сполучених Штатів Джо Байден на Вільнюському саміті відзначив роботу Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та заявив, що Вашингтон згодний з його баченням щодо майбутнього України в Альянсі. Він наголосив, що об'єднання НАТО продовжиться.
«Я вважаю, що в цей критичний момент для України і НАТО в цілому дуже важливо, що ви продовжуєте бути тут. Вам уже довіряють, ніхто так не знає ситуації, з якою ми стикаємося, як ви… Ми згодні з формулюванням, яке ви запропонували щодо майбутнього членства України в НАТО. Ми прагнемо продовжувати об'єднання НАТО», — заявив Байден.
Він додав: «Як я вже неодноразово говорив, президент (росії володимир. — Ред.) путін вважає, що шлях до успіху — це розбити НАТО. Йому це не вдасться».
Зі свого боку, Столтенберг подякував американському президенту за сильне керівництво. Генсек підкреслив, що цей саміт є «історичним», оскільки завдяки досягнутій угоді з Туреччиною невдовзі Швеція стане повноправним членом НАТО. Це зробить Альянс «ще більш спроможним захищати всіх союзників», додав він.
«На зустрічі ми дамо Україні чітке повідомлення про те, що ми підтримуємо її стільки, скільки це буде потрібно, а також, що ми єдині у спільному позитивному повідомленні щодо шляху членства України», — зауважив Столтенберг.
Серед інших важливих питань, які узгодять на саміті, продовжив Генсек, буде збільшення інвестицій у оборону, де 2% ВВП «буде мінімумом». Щодо цього питання, поінформував Генсек, європейські країни та Канада «активізуються», і цього року додали 8,3% до оборонного бюджету.
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