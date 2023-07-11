США згодні з пропонованою формулою щодо майбутнього членства України в НАТО — Байден — Finance.ua
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США згодні з пропонованою формулою щодо майбутнього членства України в НАТО — Байден

Казна та Політика
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США згодні з пропонованою формулою щодо майбутнього членства України в НАТО — Байден
США згодні з пропонованою формулою щодо майбутнього членства України в НАТО — Байден
Президент Сполучених Штатів Джо Байден на Вільнюському саміті відзначив роботу Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та заявив, що Вашингтон згодний з його баченням щодо майбутнього України в Альянсі. Він наголосив, що об'єднання НАТО продовжиться.
«Я вважаю, що в цей критичний момент для України і НАТО в цілому дуже важливо, що ви продовжуєте бути тут. Вам уже довіряють, ніхто так не знає ситуації, з якою ми стикаємося, як ви… Ми згодні з формулюванням, яке ви запропонували щодо майбутнього членства України в НАТО. Ми прагнемо продовжувати об'єднання НАТО», — заявив Байден.
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Він додав: «Як я вже неодноразово говорив, президент (росії володимир. — Ред.) путін вважає, що шлях до успіху — це розбити НАТО. Йому це не вдасться».
Зі свого боку, Столтенберг подякував американському президенту за сильне керівництво. Генсек підкреслив, що цей саміт є «історичним», оскільки завдяки досягнутій угоді з Туреччиною невдовзі Швеція стане повноправним членом НАТО. Це зробить Альянс «ще більш спроможним захищати всіх союзників», додав він.
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«На зустрічі ми дамо Україні чітке повідомлення про те, що ми підтримуємо її стільки, скільки це буде потрібно, а також, що ми єдині у спільному позитивному повідомленні щодо шляху членства України», — зауважив Столтенберг.
Серед інших важливих питань, які узгодять на саміті, продовжив Генсек, буде збільшення інвестицій у оборону, де 2% ВВП «буде мінімумом». Щодо цього питання, поінформував Генсек, європейські країни та Канада «активізуються», і цього року додали 8,3% до оборонного бюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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