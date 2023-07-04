Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО продовжили ще на рік — Finance.ua

Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО продовжили ще на рік
Члени НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на рік до 1 жовтня 2024 року. Це рішення буде схвалено главами держав та урядів НАТО на зустрічі на найвищому рівні у Вільнюсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.
«Я пишаюся рішенням союзників щодо НАТО продовжити мій термін на посаді генерального секретаря», — сказав Столтенберг.
За його словами, «трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу і безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш великий Альянс важливіший, ніж будь-коли».
Як зазначається в повідомленні, союзники подякували генеральному секретарю за його керівництво та відданість справі, які відіграли вирішальну роль у збереженні трансатлантичної єдності перед безпрецедентними викликами безпеки.
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