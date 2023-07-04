Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО продовжили ще на рік — Finance.ua
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Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО продовжили ще на рік

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Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО продовжили ще на рік
Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО продовжили ще на рік
Члени НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на рік до 1 жовтня 2024 року. Це рішення буде схвалено главами держав та урядів НАТО на зустрічі на найвищому рівні у Вільнюсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.
«Я пишаюся рішенням союзників щодо НАТО продовжити мій термін на посаді генерального секретаря», — сказав Столтенберг.
За його словами, «трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу і безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш великий Альянс важливіший, ніж будь-коли».
Як зазначається в повідомленні, союзники подякували генеральному секретарю за його керівництво та відданість справі, які відіграли вирішальну роль у збереженні трансатлантичної єдності перед безпрецедентними викликами безпеки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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