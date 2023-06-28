Резніков назвав головний аргумент для запрошення України в НАТО — Finance.ua
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Резніков назвав головний аргумент для запрошення України в НАТО

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Головним аргументом для запрошення України до НАТО є те, що наша армія — єдина у світі, хто має бойовий досвід в стримуванні росіян.
Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.
За словами міністр, окрім того, Збройні сили України першими у світі почали бити росіян західною зброєю.
«Україна була єдиною країною в світі, яка мала бойовий досвід стримування росіян і почала бити їх зброєю НАТО. Який ще аргумент потрібен для того, щоб запросити Україну до НАТО?» — зазначив Резніков.

Вступ України до НАТО

Саміт лідерів країн НАТО відбудеться у столиці Литви 11−12 липня. Україна, зі свого боку, усвідомлює те, що зможе приєднатися до Північноатлантичного Альянсу лише після завершення бойових дій.
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака Україна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою. Водночас як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, очікування Києва від саміту Альянсу вже частково задоволені. Також він закликав до вирішальних рішень щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.
Варто зауважити, що наша країна хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не будуть альтернативою членству.
За матеріалами:
РБК-Україна
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