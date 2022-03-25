США залишили без запчастин літаки, на яких літає Лукашенко — Finance.ua

США залишили без запчастин літаки, на яких літає Лукашенко

Вчора 18:01

В рамках чергових санкцій літаки, на яких літає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, США залишили без запчастин.

Про це повідомляє Avianews.com.

Уточнюється, що аналогічні обмеження почали діяти і для державної білавіакомпанії «Белавіа». Наразі це єдиний білоруський авіаперевізник, який здійснює регулярні рейси.

Видання проаналізувало, які санкції було запроваджено до білоруської авіації та бортів Лукашенка.

«Авіаційні» санкції Бюро промисловості та безпеки США 24 лютого запровадило спершу для російських авіакомпаній, а з 2 березня їх поширили і на Білорусь, яка надала країні-окупанту свою територію для вторгнення в Україну.

Тепер для постачання запасних частин до літаків фірми Boeing та інших виробників із часткою американських комплектуючих необхідно отримати спеціальну ліцензію. Проте, за даними avienews, зробити це зараз фактично неможливо.

Такі обмеження серйозно вплинуть на флот Белавіа.

«Сім із 12 її літаючих літаків — це Boeing 737. Ще п’ять повітряних суден — бразильські Embraer, які мають значну частку американських деталей», — йдеться у публікації.

З яких літаків складається флот Лукашенка

Флот Лукашенка, на якому він літає на переговори до Росії, складається із двох літаків виробництва США — Boeing 737-800 та Boeing 767.

Щоб вони могли літати, запчастини їм доведеться закуповувати нелегально на чорному ринку. Раніше білоруський диктатор літав радянським Ту-154. Проте він обрав американські літаки як більш комфортні та безпечні, пишуть в Avienews.

«Найбільш шикарним у флоті Лукашенка є Boeing 767. На цьому авіалайнері раніше літав президент Туркменістану Сапармурат Ніязов, відомий як Туркменбаші. Після смерті Ніязова у 2006 році авіалайнер став на стоянку, а потім його викупив білоруський уряд для перевезень Лукашенка»

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