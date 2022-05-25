США вирішили позбавити рф можливості обслуговувати її суверенний борг — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США вирішили позбавити рф можливості обслуговувати її суверенний борг

Вчора 10:19Світ
730
США вирішили позбавити рф можливості обслуговувати її суверенний боргСША вирішили позбавити рф можливості обслуговувати її суверенний борг
Сполучені Штати не будуть продовжувати ключову ліцензію, термін дії якої закінчується в середу і яка дозволяла росії робити виплати американським власникам облігацій, що може наблизити москву до дефолту.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Міністерство фінансів США повідомило у вівторок, що не буде продовжувати ліцензію, термін дії якої закінчується о 12:01 за місцевим часом (04:01 за Грінвічем) у середу.
Ця ліцензія дозволяла росії в умовах санкцій здійснювати платежі за своїм суверенним боргом громадянам США.
Місце для вашої реклами
Відмова дозволила москві продовжувати виплачувати відсотки та основну суму та запобігти дефолту по своєму державному боргу.
Як повідомлялося, влада США розглядає це обмеження як посилення фінансового тиску на рф, наслідки якого будуть для російської економіки більш руйнівними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.