Держдума дозволила уряду рф витрачати кошти з резервного фонду — Finance.ua

Держдума дозволила уряду рф витрачати кошти з резервного фонду

Вчора 21:10 — Світ

Держдума дозволила уряду рф витрачати кошти з резервного фонду

Державна дума рф ухвалила закон, який дозволяє за рішенням російського уряду та без внесення поправок до бюджету спрямовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ) у 2022 році на покриття дефіциту федерального бюджету.

Відповідну поправку до Бюджетного кодексу прийняли , про це повідомляє російський Інтерфакс.

Тож у 2022 році уряд росії зможе без внесення поправок до бюджету спрямовувати кошти ФНБ в тому числі на заміщення державних запозичень, погашення державного боргу рф, надання бюджетних кредитів з федерального бюджету бюджетам суб’єктів росії, виконання публічних нормативних зобов’язань у разі недостатності бюджетних асигнувань федерального бюджету, і навіть інші цілі, визначені урядом.

Зазначимо, наприкінці квітня міністр фінансів рф Антон Силуанов заявив, що дефіцит бюджету росії у 2022 році може становити як мінімум 1,6 трлн рублів ($21,5 млрд за курсом на той час). А для його фінансування влада почне використовувати кошти Фонду національного добробуту. Водночас він визнав, що раніше російський уряд прогнозував бездефіцитний бюджет на 2022 рік.

Нагадаємо, 20 травня Мінфін росії заявив про виплату купонного доходу за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2036 роках у валюті випуску — доларах США та євро. Напередодні голова Мінфіну США Джанет Єллен заявила, що видана американським урядом ліцензія, яка дозволяє обслуговувати суверенний борг росії в умовах санкцій, найімовірніше, не буде продовжена після 25 травня.

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