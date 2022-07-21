США вдалось повернути частину викрадених корейськими хакерами криптовалютних коштів — Finance.ua
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США вдалось повернути частину викрадених корейськими хакерами криптовалютних коштів

Фінтех і Картки
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Мін’юст США конфіскував та повернув викрадені корейськими хакерами криптовалютні кошти — приблизно $500 000.
Як повідомили представники Мін’юсту США, правоохоронні органи відстежили платіж на суму $ 100 000 в біткоїнах, який був відправлений лікарнею Канзасу для північнокорейської хакерської групи — все для того, щоб відновити втрачений через кібератаку доступ до системи лікарні. Схожа ситуація відбулась у Колорадо, де медичний заклад переказав шахраям $ 120 000 у BTC. Загалом було виявлено декілька ідентичних випадків, загальною сумою втрат приблизно $ 500 000.
«Крипто-злочинці постійно розширюють кордони, щоб знайти нові способи вимагати гроші від жертв, змушуючи їх платити величезні суми для відновлення контролю над комп’ютерними системами цілих установ», — поділився власною точкою зору прокурор округу Канзас Дастон Слінкар.
У Мін’юсті США закликають жертв кібератак одразу звертатись до правоохоронних органів, адже в такому випадку є більше шансів «швидко прослідкувати втрачені кошти, повернути їх назад та запобігти наступним атакам».
За матеріалами:
internetua.com
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