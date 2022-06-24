США надають $450 млн військової допомоги Україні — Finance.ua

США надають $450 млн військової допомоги Україні 24.06.2022, 09:46 — Казна та Політика

США надають $450 млн військової допомоги Україні

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів.

Про це заявив на брифінгу речник Білого дому.

«США оголошують про виділення нового пакету допомоги в рамках нашої підтримки, щоб допомогти Україні захистити свою демократію на тлі неспровокованої російської агресії», — сказав він.

Пакет включає зброю та обладнання, включаючи нові реактивні системи залпового вогню HIMARS і десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії яка вже була надана.

Також будуть надані патрульні катери для захисту узбережжя та внутрішніх вод.

У Білому домі нагадали, що від початку російського вторгнення надали Україні безпекової допомоги на суму $6,1 млрд.

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS анонсували у рамках пакета допомоги від США на 700 млн доларів на початку червня. Початково планували надати чотири системи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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