США надають $450 млн військової допомоги Україні — Finance.ua
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США надають $450 млн військової допомоги Україні

Казна та Політика
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США надають $450 млн військової допомоги Україні
США надають $450 млн військової допомоги Україні
Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів.
Про це заявив на брифінгу речник Білого дому.
«США оголошують про виділення нового пакету допомоги в рамках нашої підтримки, щоб допомогти Україні захистити свою демократію на тлі неспровокованої російської агресії», — сказав він.
Пакет включає зброю та обладнання, включаючи нові реактивні системи залпового вогню HIMARS і десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії яка вже була надана.
Також будуть надані патрульні катери для захисту узбережжя та внутрішніх вод.
У Білому домі нагадали, що від початку російського вторгнення надали Україні безпекової допомоги на суму $6,1 млрд.
Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS анонсували у рамках пакета допомоги від США на 700 млн доларів на початку червня. Початково планували надати чотири системи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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