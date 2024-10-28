США можуть заборонити популярну криптовалюту USDT, — WSJ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США можуть заборонити популярну криптовалюту USDT, — WSJ

Криптовалюта
22
США можуть заборонити популярну криптовалюту USDT, — WSJ
США можуть заборонити популярну криптовалюту USDT, — WSJ
Міністерство юстиції США почало розслідування щодо компанії Tether, яка випускає криптовалюту USDT. Про це повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ).
За інформацією видання, американська прокуратура Манхеттена намагається з’ясувати, чи використовували USDT для незаконної діяльності — торгівлі наркотиками, хакерських атак, фінансування тероризму та обходу санкцій.
Якщо підтвердиться, що цю криптовалюту використовували терористичні організації (включно з ХАМАС) або російські торговці зброєю, Міністерство юстиції США може накласти санкції на компанію. У такому разі американським компаніям заборонять співпрацювати з Tether.
У відповідь на публікацію WSJ компанія Tether опублікувала офіційну заяву:
«Матеріал журналістів про розслідування не має нічого спільного з дійсністю, а вказані в ньому факти базуються на чутках і сумнівних джерелах. З боку WSJ вкрай безвідповідально писати статті з безрозсудними звинуваченнями з такою впевненістю, коли жоден орган влади не підтвердив ці чутки офіційно, і не названі жодні джерела».
Tether також наголосила, що WSJ навмисно приховала факти співпраці компанії з правоохоронними органами та блокування гаманців зловмисників. Компанія назвала обурливими всі припущення авторів статті про допомогу злочинцям.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.