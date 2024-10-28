США можуть заборонити популярну криптовалюту USDT, — WSJ
Міністерство юстиції США почало розслідування щодо компанії Tether, яка випускає криптовалюту USDT. Про це повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ).
За інформацією видання, американська прокуратура Манхеттена намагається з’ясувати, чи використовували USDT для незаконної діяльності — торгівлі наркотиками, хакерських атак, фінансування тероризму та обходу санкцій.
Якщо підтвердиться, що цю криптовалюту використовували терористичні організації (включно з ХАМАС) або російські торговці зброєю, Міністерство юстиції США може накласти санкції на компанію. У такому разі американським компаніям заборонять співпрацювати з Tether.
У відповідь на публікацію WSJ компанія Tether опублікувала офіційну заяву:
«Матеріал журналістів про розслідування не має нічого спільного з дійсністю, а вказані в ньому факти базуються на чутках і сумнівних джерелах. З боку WSJ вкрай безвідповідально писати статті з безрозсудними звинуваченнями з такою впевненістю, коли жоден орган влади не підтвердив ці чутки офіційно, і не названі жодні джерела».
Tether також наголосила, що WSJ навмисно приховала факти співпраці компанії з правоохоронними органами та блокування гаманців зловмисників. Компанія назвала обурливими всі припущення авторів статті про допомогу злочинцям.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!
Курс криптовалют до долара
Поділитися новиною