США можуть заборонити популярну криптовалюту USDT, — WSJ Сьогодні 21:33 — Криптовалюта

США можуть заборонити популярну криптовалюту USDT, — WSJ

Міністерство юстиції США почало розслідування щодо компанії Tether, яка випускає криптовалюту USDT . Про це повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ).

За інформацією видання, американська прокуратура Манхеттена намагається з’ясувати, чи використовували USDT для незаконної діяльності — торгівлі наркотиками, хакерських атак, фінансування тероризму та обходу санкцій.

Якщо підтвердиться, що цю криптовалюту використовували терористичні організації (включно з ХАМАС) або російські торговці зброєю, Міністерство юстиції США може накласти санкції на компанію. У такому разі американським компаніям заборонять співпрацювати з Tether.

У відповідь на публікацію WSJ компанія Tether опублікувала офіційну заяву

«Матеріал журналістів про розслідування не має нічого спільного з дійсністю, а вказані в ньому факти базуються на чутках і сумнівних джерелах. З боку WSJ вкрай безвідповідально писати статті з безрозсудними звинуваченнями з такою впевненістю, коли жоден орган влади не підтвердив ці чутки офіційно, і не названі жодні джерела».

Tether також наголосила, що WSJ навмисно приховала факти співпраці компанії з правоохоронними органами та блокування гаманців зловмисників. Компанія назвала обурливими всі припущення авторів статті про допомогу злочинцям.

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