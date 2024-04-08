США допоможуть захистити українські банки та фінансову систему від кіберзагроз — Finance.ua

США допоможуть захистити українські банки та фінансову систему від кіберзагроз Сьогодні 14:32

США допоможуть захистити українські банки та фінансову систему від кіберзагроз

Національний банк України продовжує співпрацю з Міністерством фінансів США у сфері кібербезпеки в банківському та фінансовому секторах України. З цією метою підписано Меморандум про взаємодію та співробітництво.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, співпраця дасть змогу й надалі підтримувати ефективну систему захисту банків та фінансових установ від кіберзагроз, зокрема в умовах воєнного стану, та забезпечувати сталість фінансових ринків.

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«Зміцнення кібербезпеки та спільна протидія актуальним кіберзагрозам вкрай важливі для стабільної та безперервної роботи українського фінансового сектору. Особливо актуальним це питання є в умовах гібридної війни, яку вже третій рік рф веде проти України на додачу до повномасштабної військової агресії», — сказав він.

У свою чергу Тодд Конклін, заступник помічника держсекретаря США з питань кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури, заявив, що Міністерство фінансів США продовжує виступати за сильну українську економіку, яка потребує стійкості критичної інфраструктури фінансового сектору.

«Наше постійне партнерство з НБУ посилює цю стійкість, забезпечуючи потік інформації про нові загрози кібербезпеці», — сказав він.

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За його словами, ці зусилля не лише зміцнюють кібербезпеку в Україні, але й дають змогу команді Міністерства фінансів США випереджати ризики для власного сектору фінансових послуг.

«Загрози, з якими стикаються наші колеги в Києві, ймовірно, будуть спрямовані і на Сполучені Штати. Тісна співпраця та постійний обмін інформацією допомагають обом країнам залишатися напоготові», — додав він.

Довідка Finance.ua

Меморандум набув чинності 4 квітня 2024 року. Він визначає методи обміну інформацією про загрози кібербезпеці та інциденти, учасників кіберзагроз, а також дає змогу сторонам проводити спільні навчання, експерті форуми тощо.

Метою цього документа є організація взаємодії між НБУ та Міністерством фінансів США для:

реалізації механізмів обміну інформацією у сфері кібербезпеки та актуальних кіберзагроз;

подальшого розвитку Центру кіберзахисту Національного банку (CSIRT-NBU);

розроблення та реалізації заходів підтримки Національного банку з питань кібербезпеки в банківському та фінансовому секторах України.

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