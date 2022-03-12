Списання державного боргу не буде - Гетманцев — Finance.ua

Списання державного боргу не буде - Гетманцев

Вчора 21:07 — Казна та Політика

Списання державного боргу не буде - Гетманцев

Україна обслуговуватиме державний борг, його списання не буде.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Питання щодо держборгу має вирішувати міністр фінансів, це його рішення... У нього достатньо інформації для цього. Можу сказати одне — списуватися борг не буде», — сказав він, відповідаючи на запитання щодо потенційної реструктуризації боргу.

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