Списання державного боргу не буде - Гетманцев — Finance.ua
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Списання державного боргу не буде - Гетманцев

Вчора 21:07Казна та Політика
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Списання державного боргу не буде - ГетманцевСписання державного боргу не буде - Гетманцев
Україна обслуговуватиме державний борг, його списання не буде.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Питання щодо держборгу має вирішувати міністр фінансів, це його рішення... У нього достатньо інформації для цього. Можу сказати одне — списуватися борг не буде», — сказав він, відповідаючи на запитання щодо потенційної реструктуризації боргу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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