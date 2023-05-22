Справа "ВіЕйБі Банку": до суду передали матеріали про заволодіння 1,2 мільярда — Finance.ua

Справа "ВіЕйБі Банку": до суду передали матеріали про заволодіння 1,2 мільярда Сьогодні 15:13 — Кримінал

Справа "ВіЕйБі Банку": до суду передали матеріали про заволодіння 1,2 мільярда

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами розслідування НАБУ скерувала до суду справу про незаконне заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі Банку» (VAB Банку).

«18 травня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 15 осіб, серед яких колишній перший заступник голови НБУ, ексголова правління ПАТ „ВіЕйБі Банк“, ексзаступник голови правління ПАТ „ВіЕйБі Банк“, а також інші колишні та чинні службовці Національного банку України та „ВіЕйБі Банку“ та представники приватних компаній, у незаконному заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту ПАТ „ВіЕйБі Банк“», — сказано в повідомленні.

Читайте також Нацполіція ліквідувала масштабну фішингову шахрайську схему

У межах досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що «ВіЕйБі Банк» не надав усіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявлених «ВіЕйБі Банком».

Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку» було надано 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. Кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.

Читайте також Арешт 113 млн доларів Жеваго. ДБР заявило про просування в поверненні грошей

У листопаді 2019 року САП та НАБУ повідомили про підозру 10 колишнім та чинним службовцям Національного банку України та «ВіЕйБі Банку». У травні 2021 року — ще 6 посадовцям Національного банку України та представнику оціночного товариства компанії.

У липні 2021 року САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно 15 осіб. Розслідування щодо колишнього голови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» виділене в окреме провадження та зупинено у зв’язку з її розшуком. Щодо фактичного власника здійснюється спеціальне розслідування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.