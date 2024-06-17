Spotify оголошує про створення власної креативної агенції та тестує генеративну голосову рекламу зі штучним інтелектом — Finance.ua
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Spotify оголошує про створення власної креативної агенції та тестує генеративну голосову рекламу зі штучним інтелектом

Технології&Авто
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Spotify оголошує про створення власної креативної агенції та тестує генеративну голосову рекламу зі штучним інтелектом
Spotify оголошує про створення власної креативної агенції та тестує генеративну голосову рекламу зі штучним інтелектом
Spotify оголосив, що заснував перше власне креативне агентство під назвою Creative Lab, яке допомагає брендам створювати кастомні маркетингові кампанії, а також почне тестувати генераторні голосові оголошення зі штучним інтелектом. Компанія також почне тестувати генеративну рекламу зі штучним інтелектом.
Запуск Creative Lab свідчить про те, що Spotify нарощує свої зусилля із залучення рекламодавців на платформу. Це, ймовірно, може бути привабливою пропозицією для маркетологів, оскільки вони зможуть охопити 615 мільйонів слухачів Spotify.
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Крім того, Spotify працює над новим інструментом штучного інтелекту для рекламодавців: «Quick Audio», який дозволяє брендам створювати сценарії та дикторські тексти за допомогою генеративного ШІ. Представник компанії повідомив, що інструмент незабаром буде запущений в Spotify Ads Managers.
Раніше один з керівників Spotify заявив, що компанія планує використовувати ШІ для створення начитаних хостом оголошень для подкастерів.
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Бренди зможуть працювати з новою командою Creative Lab над створенням відео- та аудіореклами, цифрового досвіду в додатках та інших інтерактивних форматів реклами, таких як картки із закликом до дії (CTA), розповів представник компанії TechCrunch.
«Кожна кампанія, до якої долучається Creative Lab, максимально адаптована до потреб кожного конкретного бренду та бізнесу», — сказав представник компанії.
За матеріалами:
ITsider.
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