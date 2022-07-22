Сплата кауції та укладання договору: найголовніше, що слід знати про оренду житла в Польщі — Finance.ua

Сплата кауції та укладання договору: найголовніше, що слід знати про оренду житла в Польщі Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Сплата кауції та укладання договору: найголовніше, що слід знати про оренду житла в Польщі

Потреба орендувати квартиру в Польщі рано чи пізно виникає в кожного українця, який приїхав до цієї країни. Однак тут є свої правила та нюанси, які потрібно враховувати під час вибору житла.

Про це пише 24 канал з посилання на TransferGo.

Як знайти квартиру для винайму

Варіанти оренди житла в Польщі:

хостел (найдешевший варіант, оплата за ліжко-місце в кімнаті на 4–10 осіб, загальні кухня, душ, туалет);

оренда кімнати (щось схоже до комунальної квартири, проживання з господарями або іншими орендарями в окремій кімнаті, загальні кухня, душ, туалет, коридор);

квартира-кавалерка (приміщення 20–30 квадратних метрів з маленькою кухнею та санвузлом);

квартира, будинок або аналог таунхауса — сегмент (повноцінні умови для сім’ї чи кількох друзів);

гуртожиток для студентів akademiki (бувають приватні та державні, проживання 2 —3 особи в кімнаті із загальними кухнею, душем та туалетом).

Щоб знайти квартиру для оренди, можна звернутися до агентства нерухомості або рієлтора. Вартість послуг зазвичай дорівнює місячному розміру орендної плати. Серед переваг цього способу — можна знайти україномовного фахівця, з яким можна легко спілкуватися, а ще він підготує усі необхідні документи для оформлення оренди.

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Знайти житло можна і через інтернет — на спеціалізованих сайтах та у тематичних групах у фейсбуці. Ось список найпопулярніших ресурсів, де розміщують оголошення:

При пошуку квартири через інтернет треба переконатися, що ви спілкуєтеся безпосередньо з власником, інакше доведеться сплачувати за послуги рієлтора. Ви маєте право вимагати від власника квартири документ, що підтверджує право власності (własność mieszkania). Це може бути також витяг із земельного та іпотечного реєстру (księga wieczysta), його номер можна перевірити тут

Особливості оренди житла у Польщі

Часто в умовах оренди квартири передбачено сплату кауції. Кауція — це, по суті, застава чи страховка у разі пошкодження майна. Суму прописано в договорі та після закінчення його дії, якщо майно не зіпсоване, гроші повертаються орендарю. Часто розмір кауції дорівнює місячному платежу за оренду.

Орендна плата в Польщі включає декілька складових:

оплата власнику квартири (Koszt wynajmu);

чинш (Сzynsz): аналог квартирної плати за адміністрування, утримання прибудинкової території тощо;

комунальні платежі (Media): оплата за лічильниками за воду, світло, опалення, вивіз сміття тощо.

Іноді чинш за розміром невеликий і його включають в оплату комунальних послуг.

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Важливо відзначити, що система оплати комунальних послуг відрізняється від української. Щомісяця сплачується конкретна сума. Раз на квартал або пів року фахівці знімають показники лічильників і проводять перерахунок. Якщо є потреба, то треба доплатити відповідно до фактичних витрат. У договорі оренди слід прописати пункт про звіряння показників лічильників. Інакше на момент закінчення оренди доведеться сплатити велику суму з перевитрати води чи електроенергії.

Щоб винайняти квартиру, потрібно укласти з власником приміщення договір оренди (Umowa o najmie mieszkania). Обов’язкові пункти договору:

інформація про власника, орендаря та всіх членів сім’ї, які проживатимуть у квартирі (ПІБ, дата народження, серія та номер посвідчення особи, PESEL, адреса проживання та отримання кореспонденції);

інформація безпосередньо про квартиру чи будинок;

дані про всі види та строки платежів;

стан квартири та меблів на момент укладання договору, краще з фотофіксацією;

умови розірвання договору.

Договір оренди може бути традиційний (Tradycyjna umowa najmu) та оказіональний (Umowa najmu okazjonalnego). З іноземцями найчастіше укладають договір оказіональний. Основні відмінності таких типів договорів:

Традиційний: у разі примусового виселення гарантується надання соціального житла, неможливо в односторонньому порядку змінити вартість оренди, не потребує нотаріального засвідчення.

Оказіональний: головна відмінність договору полягає у зазначенні нерухомості, куди орендар може з’їхати у разі примусового виселення, оскільки за таким договором гарантій надання соціального житла немає, ціна оренди може змінюватись відповідно до умов, прописаних у договорі, договір має бути нотаріально засвідчений.

За термінами дії буває із зазначеним строком та безстроковий договір оренди. Дія строкового договору припиняється того дня, який вказаний у документі (якщо орендодавець погоджується, можна прописати умови розірвання договору до закінчення терміну оренди). Щодо безстрокового договору, то умови його припинення мають бути прописані у документі. .

Маючи на руках контракт оренди квартири, можна оформити прописку (Meldunek czasowy). Для цього слід звернутися до ужонду за місцем проживання. Не обов’язково, але бажано попередити власника квартири про те, що ви маєте намір оформити прописку.

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