Смартфони з ШІ займатимуть 90% ринку: коли це станеться — Finance.ua

Смартфони з ШІ займатимуть 90% ринку: коли це станеться 07.07.2024, 00:31 — Технології&Авто

Смартфони з ШІ займатимуть 90% ринку: коли це станеться

Частка смартфонів на базі штучного інтелекту на світовому ринку може значно збільшитися.

Про це заявив представник Huawei під час конференції щодо запуску програми 5G-A (КНР), передає Gizmochina.

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Нещодавно в Шанхаї пройшла конференція щодо запуску глобальної пілотної комерційної програми 5G-A. Виконавчий директор Huawei і голова комітету з управління бізнесом у сфері ІКТ-інфраструктури Ван Тао виступив на заході з програмною промовою.

Топ-менеджер поділився трьома ключовими змінами в поєднанні протоколу зв’язку 5G-A і штучного інтелекту (ШІ) та спрогнозував те, як частка смартфонів на базі ШІ зміниться в майбутньому.

Ван Тао вважає, що цього року на смартфони з ШІ припадатиме 11% світових поставок. Він додав, що до 2030 року цей показник може досягти 90%. З його виступу випливає, що інтеграція великих мовних моделей (ВММ) і основних функцій ШІ стане стандартом для смартфонів протягом найближчих двох років.

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«Незабаром ми побачимо величезне зростання трафіку від ШІ. Водночас мережі 5G-A зможуть забезпечити більш високі швидкості, меншу затримку й більшу пропускну здатність, щоб задовольнити мережеві вимоги епохи штучного інтелекту», — наголосив він.

Сьогодні багато флагманських смартфонів різних китайських і зарубіжних виробників, як-от Huawei, OPPO, Samsung, Google та Apple, оснащено відносно легкими версіями ВММ для виконання певних завдань, що надає пристроям деякі переваги, наприклад, розширені функції, які стають безпечнішими та не потребують під’єднання до інтернету.

Для отримання просунутих функцій телефон зв’язується з хмарним сервером, де розташовуються великі ВММ.

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У міру того, як ВММ стають ефективнішими, а чіпи — функціональнішими, компанії зможуть запускати на гаджетах більше функцій, що не тільки зробить їх привабливішими для користувача, а й, імовірно, принесе користь виробникам за рахунок зниження експлуатаційних витрат на хмарні сервери.

Примітно, що Apple була останньою компанією, яка вийшла на ринок смартфонів зі штучним інтелектом.

Остання версія операційної системи, iOS 18, поставляється з Apple Intelligence, яка додає нові цікаві можливості до системних додатків та голосового помічника Siri.

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