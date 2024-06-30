Figma оголосила про масштабний редизайн із впровадженням нових ШІ-інструментів — Finance.ua

Figma оголосила про масштабний редизайн із впровадженням нових ШІ-інструментів 30.06.2024, 01:21 — Технології&Авто

Figma оголосила про масштабний редизайн із впровадженням нових ШІ-інструментів

У Figma говорять, що хочуть «зосередити полотно менше на нашому інтерфейсі й більше на вашій роботі» і зробити щось доступне для нових користувачів, але водночас корисне для професіоналів.

Про це пише The Verge.

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Це вже третій «значний редизайн» компанії з моменту запуску закритої бета-версії Figma.

Новий дизайн розгортається в рамках обмеженої бета-версії, і користувачі можуть приєднатися до списку очікування, якщо вони хочуть його випробувати.

Окрім редизайну, головним нововведенням є нові інструменти генеративного штучного інтелекту, які виглядають як корисний спосіб швидко розпочати роботу над дизайном.

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Figma також впроваджує функції штучного інтелекту, які можуть допомогти прискорити виконання невеликих завдань у великих масштабах, наприклад, «покращений» пошук ресурсів і автоматично згенерований текст у дизайні замість загального тексту-заповнювача Lorem ipsum.

Компанія повідомила, що бета-версія триватиме до кінця року. Під час тестування інструменти штучного інтелекту від Figma будуть безплатними, але, можливо, отримають «ліміти на використання». Figma також обіцяє «чіткі рекомендації щодо ціноутворення», коли ШІ-функції будуть офіційно запущені.

Фото: The Verge

За словами Кріса Расмуссена, технічного директора Figma, компанія навчає свої моделі, щоб вони вивчали шаблони й «специфічні для Figma концепції та інструменти», але не з контенту користувачів.

Він говорить, що Figma також дозволить адміністраторам контролювати, чи може Figma навчатися на «користувацькому контенті», який включає «вміст файлів, створених у Figma або завантажених до неї користувачем, наприклад, назви та властивості шарів, текст і зображення, коментарі та анотації».

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