Gmail отримає нові функції ШІ з інтеграцією Gemini — Finance.ua

Gmail отримає нові функції ШІ з інтеграцією Gemini Сьогодні 23:24 — Технології&Авто

Gmail отримає нові функції ШІ з інтеграцією Gemini

Google анонсував нові функції штучного інтелекту для Gmail, що допоможуть користувачам краще керувати своїми електронними листами.

Як повідомляє Google, ця бічна панель зможе узагальнювати потоки електронної пошти, складати нові електронні листи та надавати проактивні підказки, а також дозволить ставити «питання вільної форми». Усі ці можливості реалізовані на основі моделей Gemini, як-от Gemini 1.5 Pro.

Ці функції будуть доступні не лише в інтернеті, але й у мобільних застосунках Gmail, де Gemini також надаватиме можливість узагальнювати теми. Важливо зазначити, що ці інструменти будуть доступні лише для платних користувачів, як-от клієнти Google Workspace з доповненням Gemini Business або Enterprise, доповненням Gemini Education або Education Premium, а також передплатники Google One AI Premium.

Хоча ці вдосконалення можуть значно полегшити роботу з електронною поштою, Google наголошує на необхідності подвійної перевірки важливих листів перед їх відправленням, оскільки ШІ іноді може створювати неточності.

Окрім оновлення Gmail, Google розгортає функції Gemini на бічній панелі в Документах, Таблицях, Презентаціях та Диску. Це розширення є частиною обіцяних на I/O вдосконалень, і, за словами компанії, користувачі можуть очікувати ще більше нових функцій ШІ для Gmail, зокрема «Контекстну розумну відповідь».

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