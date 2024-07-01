YouTube Premium інтегрує ШІ та додає інші функції — Finance.ua

YouTube Premium інтегрує ШІ та додає інші функції Сьогодні 02:52 — Технології&Авто

YouTube Premium інтегрує ШІ та додає інші функції

YouTube представив нові функції для преміум користувачів, зокрема можливість пропускати нудні частини відео, режим «картинка в картинці» для YouTube Shorts, розумні завантаження, та інтеграцію ШІ для відповідей на запитання під час перегляду.

Про це повідомляє Engadget.

Тепер, коли користувачі двічі натискають на відео, воно перейде до найцікавіших його частин, визначених за допомогою поєднання штучного інтелекту та даних про перегляди. Ця можливість уже доступна для користувачів Android у США, а у найближчі тижні з’явиться і для користувачів iOS.

Для користувачів Android запроваджена нова функція «картинка в картинці» для YouTube Shorts. Вона дає змогу переглядати короткі відео, одночасно користуючись іншими застосунками, як-от електронна пошта або соціальні мережі.

Преміум передплатники також отримали доступ до останніх експериментальних функцій YouTube. Однією з них є розумні завантаження для шортів, що автоматично зберігають короткі відео на пристроях користувачів для перегляду в автономному режимі. Ще одна нова функція — інтеграція штучного інтелекту для відповідей на запитання та пропонування пов’язаного контенту під час перегляду відео. Наразі ця функція доступна тільки користувачам Android у США для англомовних відео з кнопкою «Запитати».

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Окрім цього, преміум користувачі отримали доступ до оновленої сторінки перегляду на YouTube, що полегшує пошук відповідного контенту.

YouTube Premium пропонує видалення реклами з відео, перегляд в автономному режимі, доступ до Music Premium та інші пільги. У лютому YouTube повідомив, що досяг 100 млн преміум передплатників. Щоб залучити більше користувачів до платних сервісів, платформа впроваджує нові функції та бореться з блокувальниками реклами, обмежуючи доступ до відео для застосунків, що блокують рекламу на мобільних пристроях.

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