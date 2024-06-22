YouTube тестує функцію, яка дозволяє додавати до відео нотатки — Finance.ua
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YouTube тестує функцію, яка дозволяє додавати до відео нотатки

Технології&Авто
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YouTube тестує функцію, яка дозволяє додавати до відео нотатки
YouTube тестує функцію, яка дозволяє додавати до відео нотатки
YouTube запускає тестування нової функції — нотатки до відео. Вони вказуватимуть на неточності чи пояснюватимуть контекст.
Про це пише компанія у своєму блозі.
Нотатки допомагатимуть користувачу зрозуміти, чи є пісня реальною, коли буде нова версія продукту або ж що помилково старі кадри видають за сучасні реалії. Вони матимуть такий вигляд.
YouTube тестує функцію, яка дозволяє додавати до відео нотатки
Пілотна програма буде доступна на телефонах і планшетах, але спочатку її протестують у США англійською мовою. А вже у випадку успіху розширять для більшого кола людей.
YouTube обере обмежену кількість людей і запропонує через пошту або сповіщення в Creator Studio писати нотатки. Оберуть тих, хто відповідає критеріям: має активний канал на YouTube, «хорошу репутацію» та дотримується правил спільноти.
Користувачі у Штатах почнуть бачити нотатки вже в найближчі тижні та місяці. Сторонні експерти оцінюватимуть їхню користь — це люди, які надають відгуки про результати пошуку та рекомендації YouTube.
Надалі сподіваються, що дописувачі також будуть оцінювати нотатки, щоб тренувати систему. Під відео з’являтимуться ті нотатки, які користувачі оцінять як корисні.
За матеріалами:
Ain.Ua
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