YouTube тестує функцію, яка дозволяє додавати до відео нотатки — Finance.ua

YouTube тестує функцію, яка дозволяє додавати до відео нотатки Сьогодні 03:22 — Технології&Авто

YouTube тестує функцію, яка дозволяє додавати до відео нотатки

YouTube запускає тестування нової функції — нотатки до відео. Вони вказуватимуть на неточності чи пояснюватимуть контекст.

Про це пише компанія у своєму блозі.

Нотатки допомагатимуть користувачу зрозуміти, чи є пісня реальною, коли буде нова версія продукту або ж що помилково старі кадри видають за сучасні реалії. Вони матимуть такий вигляд.

Пілотна програма буде доступна на телефонах і планшетах, але спочатку її протестують у США англійською мовою. А вже у випадку успіху розширять для більшого кола людей.

YouTube обере обмежену кількість людей і запропонує через пошту або сповіщення в Creator Studio писати нотатки. Оберуть тих, хто відповідає критеріям: має активний канал на YouTube, «хорошу репутацію» та дотримується правил спільноти.

Користувачі у Штатах почнуть бачити нотатки вже в найближчі тижні та місяці. Сторонні експерти оцінюватимуть їхню користь — це люди, які надають відгуки про результати пошуку та рекомендації YouTube.

Надалі сподіваються, що дописувачі також будуть оцінювати нотатки, щоб тренувати систему. Під відео з’являтимуться ті нотатки, які користувачі оцінять як корисні.

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