Скільки жінок служать у ЗСУ — дані Міноборони
На сьогодні в Збройних силах України проходять службу 48 тисяч жінок, з них 5 тисяч перебувають на передовій. Разом із цивільними працівницями загальна кількість жінок у ЗСУ становить 68 тисяч.
Про це повідомила державна секретарка Міністерства оборони України Людмила Дараган.
Чиновниця підкреслила, що за останні роки в Міноборони було впроваджено багато позитивних змін у гендерній політиці.
«Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю і розумом, а не за статтю», — зазначила Дараган.
Дараган додала, що в українському війську вдалося покращити рівень речового забезпечення військовослужбовиць.
Вона нагадала, що у 2023 році зʼявилася літня жіноча військова форма — до цього була доступна лише парадна.
Нагадаємо, все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад не лише «мирні», багато українок стають снайперами та операторами БпЛА.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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