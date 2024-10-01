Міноборони запроваджує новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ — Finance.ua

Міноборони запроваджує новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ Сьогодні 19:30 — Енергетика

Міноборони запроваджує новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ

Міністерство оборони впроваджує новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Нещодавно ухвалений наказ № 651 передбачає, що закупівля електроенергії має проводитися на підставі рекомендацій, затверджених Міністерством економіки України, та з використанням розробленої тендерної документації.

Наказ, зокрема, передбачає:

1. Відкриті тендери через електронну систему закупівель з дотриманням принципів прозорості та недискримінації учасників.

2. Учасники тендерів повинні подати документи, що підтверджують їхню компетентність та наявність досвіду у постачанні електроенергії.

3. Учасники зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів, що забезпечує надійність постачальників.

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4. До участі в тендерах не допускаються компанії з росії, білорусі та Ірану.

За тендерною документацією, критерії оцінки пропозицій мають грунтуватися на найнижчій ціні для прозорості процесу.

Учасникам тендерів також дозволяється виправляти технічні помилки, якщо це не впливає на суть пропозиції, а забезпечення виконання договору становить до 5% від суми закупівлі, що гарантує виконання зобов’язань переможцями тендеру.

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Затвердження проєкту наказу пов’язане з необхідністю створення єдиного підходу до організації публічних закупівель електричної енергії, підготовки тендерної документації, включно з проєктом договору про закупівлю.

«Це також визначає механізм та орієнтири для замовників, які здійснюють відповідні закупівлі для потреб ЗСУ, з метою забезпечення максимальної економії, ефективності, добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх етапах, наголошують у Департаменті політики закупівель Міністерства оборони України», — зазначив директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський.

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