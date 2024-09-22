Міноборони України допустило до використання всюдихід-амфібію «ТАХА» для ЗСУ — Finance.ua

Міноборони України допустило до використання всюдихід-амфібію «ТАХА» для ЗСУ
Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило використовувати у підрозділах Збройних сил України всюдихід-амфібію «ТАХА», яку розробили українські інженери.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Ця машина може функціонувати на різних видах місцевості, включаючи болота, плавні, глибокий сніг і навіть кригу, завдяки своїм унікальним характеристикам.
Серед особливостей «ТАХА» — здатність долати перешкоди висотою понад один метр, а також мінімальний тиск на поверхню завдяки широким шинам, що робить його ідеальним для руху по сипучих і нестабільних ґрунтах.
Водночас всюдихід може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Він розвиває швидкість до 40 км/год на суходолі та до 6 км/год на воді, маючи кілька паливних баків і здатність працювати понад дві доби на одній заправці.
«ТАХА» вже активно використовується на фронті, допомагаючи з евакуацією, транспортуванням боєприпасів і постачанням продуктів харчування. Причому, в умовах, де інша техніка не може впоратися.
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