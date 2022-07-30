Скільки українців планують повернутись додому: за них боротимуться на європейських ринках праці — Finance.ua

Скільки українців планують повернутись додому: за них боротимуться на європейських ринках праці Вчора 21:03 — Особисті фінанси

Проблема зовнішньої міграції українців, яка з початком повномасштабного вторгнення набула катастрофічних масштабів, є сьогодні величезним викликом для держави.

У разі тривалого продовження війни близько 60% готові планувати майбутнє своїх дітей за кордоном. За таких умов лише 42,9% українців бачать майбутнє своїх дітей в Україні.

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У разі припинення війни через зміну влади в росії готові залишитись вдома 76,8% українців. Якщо ж Україна вступить до НАТО і якщо припинення війни відбудеться через повну капітуляцію росії, то залишитись готові 85% громадян.

Такими є результати опитування, яке провели в Центрі соціально-економічних досліджень CASE Україна, пише social.com.ua

Настрої мігрантів

Дуже велика частка мешканців, які виїхали з великих міст, передусім з Києва та Харкова, це особи з вищою освітою. За різними обстеженнями, 60–70% жінок, які опинилися в Німеччині, а за німецькими даними — 70%, мають вищу освіту. Це фантастична цифра для Європи і для нас. Ці люди безперечно конкурентоспроможні на місцевих ринках праці.

Якщо війна триватиме ще кілька місяців, то багато жінок знайдуть роботу, а отже, зможуть винайняти прийнятне для себе житло, і діти зможуть відвідувати дитячий садок, школу чи вищий навчальний заклад. Тоді виникне питання про повернення.

Серед тих, хто виїжджав за кордон, є дві групи українців:

перша — ті, хто справді втікав від війни, захищаючи своє життя та життя своїх дітей. Вони переважно налаштовані на повернення, таких громадян близько 85–90%.

друга група — близько 10–15% — ті, хто намагався скористатися ліберальними умовами перебування в інших країнах та отримати легальний статус і роботу. Ці люди в Україну повернуться навряд.

Проте існує ще один ризик: якщо жінки вирішать залишитися за кордоном, а заборону на перетин кордону чоловікам призивного віку після припинення воєнного стану буде скасовано, є ймовірність, що сім’ї возз’єднаються. Але не в Україні, а за кордоном.

Умови для повернення

Сьогодні Прикордонна служба України надає набагато нижчі показники виїзду українців за кордон, ніж це робить Агентство ООН у справах біженців. Оцінки відрізняються практично вдвічі. І наразі не відомо, чому склався такий колосальний розрив.

«Нелегальний перетин не може бути більше 10%. Чому є така різниця в даних? Я підозрюю, що наші люди зазвичай не отримують статус біженця, а беруть тільки тимчасовий захист. За таких обставин людина може перетнути кордон з Польщею, зареєструватися там, а потім мігрант переїде, припустимо, до Німеччини і зареєструється ще й там. Тобто є подвійний рахунок, європейці це вже збагнули і ухвалили рішення про створення єдиної бази даних, але поки що її немає. Іншого пояснення я просто не можу знайти». — сказала академік НАН України, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України Елла Лібанова.

Основне, що зараз має зробити держава — підтримувати зв’язки з нашими емігрантами. Вони повинні відчувати, що їх тут чекають, що без них не буде України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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