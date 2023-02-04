Скільки українців мешкає разом із батьками — Finance.ua

Скільки українців мешкає разом із батьками Сьогодні 14:14 — Нерухомість

Війна, проблеми з електро- та водопостачанням, фінансові труднощі змусили значну частину українців з’їхатися з рідними під одним дахом. Зростає тенденція і на гібридний формат проживання, коли дорослі діти періодами живуть з батьками, на якийсь час повертаються до своїх власних або ж орендованих осель.

OLX опитав близько 3 тисяч користувачів порталу, які мешкають спільно з родичами, та попросив надати оцінку цьому досвіду.

Про висновки дослідження розповів керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

Світова тенденція на спільне проживання разом із батьками останніми роками простежується по всьому світі. Наприклад, у Дослідницькому центрі П’ю дійшли висновку, що у 2021 році 1 із 4 молодих американців мешкали з кимось із родичів. Значним каталізатором цьому стала пандемія та зростання популярності віддаленої роботи.

В Україні, за даними внутрішнього опитування на OLX Нерухомість, більшість українців зараз мешкають разом із родичами. Таких — майже 54%. При цьому, найбільш поширена модель проживання — це два покоління: батьки та діти (60% сімей). Ще третина українських родин мешкають трьома поколіннями.

57% українців живуть в оселі батьків

45% опитаних і раніше не жили окремо від рідних і ніколи не мали досвіду самостійного проживання. А кожен третій із тих, хто проживав сам, з’їхався з родичами вже після початку повномасштабного вторгнення.

Натомість для 12% українців спільне проживання триває вже останні кілька років, а для 9% — лише 3 місяці.

Як виявилось, переважна більшість українців (майже 57%) мешкають в батьківській оселі.

За його словами, набагато рідше родинним гніздом стає дім бабусі чи дідуся. Такий варіант обрали 5,5% респондентів. Натомість у 13% випадків батьки мешкають у дітей чи онуків. Майже стільки ж опитаних орендують помешкання спільно з родичами (понад 12% респондентів).

Чи вистачає таким сім’ям особистого простору

Майже порівну розділилися голоси тих, кому вистачає особистого простору (54%), та тих, хто волів би мати більше свободи під одним дахом із родичами (44%).

Окремі користувачі зазначили, що, хоч загалом усім задоволені, однак іноді таки бракує можливості побути наодинці з собою. Саме це респонденти назвали найбільшим викликом спільного проживання. На другому місці те, що іноді складно порозумітися з рідними. Третій пункт у переліку незручностей — різні графіки та ритми життя, а також відмінні погляди на облаштування побуту тощо. При цьому, 22,5% українців стверджують, що не відчувають жодних труднощів і комфортно вживаються разом.

Водночас переважна більшість впевнені, що необхідно все ж мати власне житло та проживати окремо від батьків і родичів. Так, лише 17% опитаних відповіли, що не планують переїжджати — навпаки — хочуть мешкати однією великою родиною.

Головні причини жити разом

Так, кожен четвертий українець запевняє, що житиме окремо, як тільки покращиться фінансовий стан. За їхніми словами, саме цей фактор спонукає більшість жити разом кількома поколіннями. Ще 34% респондентів планують роз’їхатися з родичами після перемоги.

Також серед причин спільного проживання — перебої з електроенергією, зв’язком та опаленням. Адже в умовах енергетичної кризи та зимового періоду проживати разом раціональніше, а вже з приходом весни та завершенням опалювального сезону можна думати й про переїзд.

Ще одним спричиненим війною фактором, безперечно, залишається пошкодження чи навіть втрата власного житла внаслідок бойових дій. Згідно з даними нашого опитування, для понад 14% українців це і стало причиною переїхати до рідних. А для 13% необхідність спільного проживання диктує потреба в догляді за іншими членами родини.

Українці завжди відрізнялися зрілістю та самостійністю та відносно рано вилітали з родинного гнізда. Ще в 2019 році ми проводили опитування серед своїх користувачів на OLX та виявили, що кожен п’ятий українець переїжджає в окреме житло до повноліття. Однак зараз умови та обставини сприяють тому, що все більше українських родин обирають раціональність і безпеку та гуртуються разом.

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