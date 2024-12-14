Скільки українців долучилися до благодійності за останній рік — Finance.ua

Скільки українців долучилися до благодійності за останній рік Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

Скільки українців долучилися до благодійності за останній рік, Фото: freepik

Благодійність і волонтерство в Україні набувають все більшого поширення. За останній рік 86% українців брали участь у благодійності, з них 43% займалися волонтерством, що на 4% більше порівняно з 2022 роком.

Про це йдеться у дослідженні zagoriy.foundation.

Формати та масштаби допомоги

Грошові пожертви залишаються найпоширенішою формою допомоги — їх надають 85% благодійників.

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Найпоширеніший розмір пожертв — до 500 гривень.

За даними дослідження, 68% благодійної допомоги спрямовані на підтримку військовослужбовців, що залишається ключовим пріоритетом для українців у час війни.

Головним мотиватором благодійності є співчуття до тих, хто потребує підтримки — цей фактор визначили 33% опитаних.

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Інші важливі причини: можливість допомагати (37%) і бажання наблизити перемогу (29%).

Волонтерська активність найпоширеніша серед:

молоді,

сільського населення,

працівників державного сектору.

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