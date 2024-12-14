Скільки українців долучилися до благодійності за останній рік — Finance.ua

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Скільки українців долучилися до благодійності за останній рік

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Скільки українців долучилися до благодійності за останній рік
Скільки українців долучилися до благодійності за останній рік, Фото: freepik
Благодійність і волонтерство в Україні набувають все більшого поширення. За останній рік 86% українців брали участь у благодійності, з них 43% займалися волонтерством, що на 4% більше порівняно з 2022 роком.
Про це йдеться у дослідженні zagoriy.foundation.

Формати та масштаби допомоги

Грошові пожертви залишаються найпоширенішою формою допомоги — їх надають 85% благодійників.
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Найпоширеніший розмір пожертв — до 500 гривень.
За даними дослідження, 68% благодійної допомоги спрямовані на підтримку військовослужбовців, що залишається ключовим пріоритетом для українців у час війни.

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Головним мотиватором благодійності є співчуття до тих, хто потребує підтримки — цей фактор визначили 33% опитаних.
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Інші важливі причини: можливість допомагати (37%) і бажання наблизити перемогу (29%).
Волонтерська активність найпоширеніша серед:
  • молоді,
  • сільського населення,
  • працівників державного сектору.
За матеріалами:
Finance.ua
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