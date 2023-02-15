Скільки українці тримають готівкової валюти на руках - дані НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українці тримають готівкової валюти на руках - дані НБУ

Особисті фінанси
76
Скільки українці тримають готівкової валюти на руках - дані НБУ
Скільки українці тримають готівкової валюти на руках - дані НБУ
На кінець третього кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становив 107 млрд доларів в еквіваленті.
Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в Telegram.
«За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті», — написав Железняк.

Читайте також: Цифри, які найбільше вдарили по гаманцю українців у 2022 році

За його словами, це заощадження населення та тіньова економіка.
«Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо», — пояснив нардеп.
Місце для вашої реклами
Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.

Довідка Finance.ua:

  • у британському банку Barclays зібрали низку порад для тих, хто прагне більш ефективно заощаджувати кошти;
  • українці переорієнтувалися на новий тип вкладів. Клієнти банків найчастіше обирають 3-місячний строк для розміщення валютних депозитів, оскільки переорієнтувалися на новий тип вкладів — із конвертацією гривні у валюту за пільговим курсом.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.