Скільки українці тримають готівкової валюти на руках - дані НБУ — Finance.ua

Скільки українці тримають готівкової валюти на руках - дані НБУ Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Скільки українці тримають готівкової валюти на руках - дані НБУ

На кінець третього кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становив 107 млрд доларів в еквіваленті.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в Telegram.

«За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті», — написав Железняк.

За його словами, це заощадження населення та тіньова економіка.

«Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо», — пояснив нардеп.

Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.

Довідка Finance.ua:

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