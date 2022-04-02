Скільки Україна вже може отримати на повоєнне відновлення — Finance.ua
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Скільки Україна вже може отримати на повоєнне відновлення

Вчора 10:02Казна та Політика
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Україна може зараз розраховувати на отримання 400-500 млрд доларів на повоєнне відновлення.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив радник президента з питань економічних питань Олег Устенко.
«Зараз ми можемо говорити про суму, яку Україна може отримати, між 400 і 500 мільярдами доларів, тобто ми говоримо про 2-2,5 наші річні валові внутрішні продукти. Але все одно цього буде недостатньо, тому пошук додаткових коштів постійно триває. Ми розуміємо, що багато інвесторів підтвердили, що вони заходитимуть в Україну, але треба розраховувати на контрибуції та репарації, які ми отримуватимемо від російської федерації», — сказав він.
Звідки ці гроші:
  • у цю суму входять активи Центрального банку росії на суму 300 млрд доларів, які вже були заморожені на Заході;
  • ще 100 млрд доларів можна отримати від заморожених активів найближчого оточення путіна — вони будуть об’єднані в матеріальний фонд та під них будуть випущені боргові зобов’язання;
  • крім цього, очікуються надходження від міжнародних партнерів та міжнародних інститутів.
Проте цих коштів для повного відновлення буде недостатньо, адже втрати України від російської агресії на сьогодні оцінюються у 1 трлн доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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