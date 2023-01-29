Скільки потрібно відкладати, щоб купити квартиру у Польщі — Finance.ua

Скільки потрібно відкладати, щоб купити квартиру у Польщі Сьогодні 10:15 — Нерухомість

Середньостатистичному мешканцю Польщі необхідно відкладати 80% зарплати упродовж 7 років, щоб купити квартиру на 50 квадратних метрів. На тлі інших країн Європи це оптимальний показник.

Про це свідчать дані порталу GetHome.pl. Експерти підкреслюють, що для розрахунку бралася заробітна плата у розмірі 6 287,79 злотих.

Скільки потрібно відкладати на житло у Польщі

Як зазначається у дослідженні, щоб купити квартиру площею 50 квадратних метрів у Польщі, потрібно відкладати практично усю середню місячну заробітну плату (6 300 злотих або 1340 євро) упродовж 7 років. Загалом медіанна вартість житла по країні становить понад 107 тисяч євро.

При цьому в інших країнах Європи придбати своє житло складніше. Наприклад, у Чехії на купівлю аналогічного метражу доведеться відкласти 120 зарплат, а в Словаччині — 140.

Найпростіше придбати власну квартиру у Данії, для цього доведеться відкласти 40 зарплат, а також в Ірландії — 50. Середня доступність житла відносно зарплат зафіксована в:

Іспанії (65),

Італії (85),

Німеччині (90),

Франції (95).

Дорогі кредити та програма «Перша квартира»

За даними банку PKO, внаслідок подорожчання квадратних метрів та кредитів у поляків виникла проблема з пошуком доступного житла.

Зараз проблему може розв’язати нова держпрограма «Перша квартира» із кредитом під 2%, яка почне працювати з середини 2023 року. За цією програмою перші 10 років держава покриватиме різницю із заниженою кредитною ставкою. Отримати кредит зможуть жителі віком до 45 років.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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