Скільки пільгових кредитів отримав бізнес від початку повномасштабного вторгнення (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки пільгових кредитів отримав бізнес від початку повномасштабного вторгнення (інфографіка)

Казна та Політика
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В Україні під час дії воєнного стану видали 45 248 доступних кредитів на загальну суму 182,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 33 736 кредити на 92,7 млрд грн).
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Протягом попереднього тижня у рамках держпрограми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали 319 пільгових кредитів від уповноважених банків. Загальна сума склала 1,1 млрд грн. Зазначено, що від банків державного сектору економіки надано 202 кредити на 0,46 млрд грн.
Станом на 29 січня цього року видано:
  • 13,08 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 8,76 млрд грн — як антикризові кредити;
  • 3,73 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 36,36 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 57,98 млрд грн — на антивоєнні цілі.
Скільки пільгових кредитів отримав бізнес від початку повномасштабного вторгнення (інфографіка)
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У загальному з моменту старту програми підписано 80,07 тис. кредитних договорів на суму 272,2 млрд грн, із них банками державного сектору економіки — 54,21 тис. договорів на 119,3 млрд грн.
Скільки пільгових кредитів отримав бізнес від початку повномасштабного вторгнення (інфографіка)
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
За державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами в межах програми.
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27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпітримки за ініціативи Мінфіну уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5−7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у рамках домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму «5−7-9%» виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.
За матеріалами:
Finance.ua
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