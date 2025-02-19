Скільки майна арештували 2024 року: відповідь НАБУ — Finance.ua
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Скільки майна арештували 2024 року: відповідь НАБУ

Казна та Політика
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Відомо, що за клопотанням НАБУ і САП на активи корупціонерів може накладатися арешт.
У 2024 році загальна вартість арештованих активів у справах НАБУ та САП, що знаходяться на стадії судового розгляду, становила 6,8 млрд грн.
Про це повідомило НАБУ.
«За клопотанням НАБУ і САП на активи корупціонерів може накладатися арешт. Це робиться як з метою їх подальшої конфіскації, у разі якщо незаконність набуття таких активів буде доведена, так і для забезпечення відшкодування збитків, завданих протиправними діями», — йдеться в повідомленні.
До списку арештованого майна потрапили:
  • грошові кошти
  • криптовалюта
  • нерухомість (житлова та нежитлова)
  • земельні ділянки
  • транспортні засоби
  • сільгосптехніка
  • корпоративні права.
«Крім того, вдалося домогтися арешту низки закордонних активів, як-от елітних автівок, нерухомості та коштовностей підозрюваних у справі злочинної організації в ФДМУ. Кожен арешт активів у топкорупційній справі — це крок до встановлення справедливості і нівелювання заподіяної шкоди», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві НАБУ та САП проводили масштабну операцію з викриття земельної корупції.
За матеріалами:
Finance.ua
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