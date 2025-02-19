Скільки майна арештували 2024 року: відповідь НАБУ — Finance.ua

Скільки майна арештували 2024 року: відповідь НАБУ Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Відомо, що за клопотанням НАБУ і САП на активи корупціонерів може накладатися арешт.

У 2024 році загальна вартість арештованих активів у справах НАБУ та САП, що знаходяться на стадії судового розгляду, становила 6,8 млрд грн.

Про це повідомило НАБУ.

«За клопотанням НАБУ і САП на активи корупціонерів може накладатися арешт. Це робиться як з метою їх подальшої конфіскації, у разі якщо незаконність набуття таких активів буде доведена, так і для забезпечення відшкодування збитків, завданих протиправними діями», — йдеться в повідомленні.

До списку арештованого майна потрапили:

грошові кошти

криптовалюта

нерухомість (житлова та нежитлова)

земельні ділянки

транспортні засоби

сільгосптехніка

корпоративні права.

«Крім того, вдалося домогтися арешту низки закордонних активів, як-от елітних автівок, нерухомості та коштовностей підозрюваних у справі злочинної організації в ФДМУ. Кожен арешт активів у топкорупційній справі — це крок до встановлення справедливості і нівелювання заподіяної шкоди», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві НАБУ та САП проводили масштабну операцію з викриття земельної корупції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.