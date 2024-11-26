Скільки коштує зарядити електромобіль у листопаді — Finance.ua

Скільки коштує зарядити електромобіль у листопаді Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Скільки коштує зарядити електромобіль у листопаді

Щороку український автопарк поповнюється все новішими моделями електромобілів, які своєю чергою мають достатньої ємкості батареї, щоб не потребувати щоденної підзарядки, як це було з варіантами ранніх років випуску. Тобто, оновлення парку електромобілів призводить до того, що все менше відчувається фактор «прив'язки» до домашньої (або гаражної) розетки, яка була вкрай необхідна для моделей з ємкістю батареї близько 20 кВт-год, чого вистачало на день-два поїздок.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Цей фактор стримував розвиток сегмента електромобілів — кількість потенційних покупців, які мають доступ до точки підключення, скінчена. Натомість розширюється мережа публічних «чарджерів», здатних порівняно швидко заряджати електромобілі постійним струмом, що дає нові шанси для сегмента авто на батарейній тязі.

Аналітики дослідили, що близько 40% резидентів мають акумулятори ємкістю понад 50 кВт-год, отже їх сміливо можна відносити до категорії «далекобійних», або щонайменше до таких, котрі придатні до міжобласних поїздок.

Звісно, тут у потенційних покупців відбувається протистояння між двома факторами: заряджати авто за побутовим тарифом, що дає максимальну економію (для чого потрібна домашня розетка), чи переходити на електромобіль не лише через його економність, а й через іншу, нову якість драйву: відсутність шумів та вібрацій, динамічне прискорення, миттєва реакція на педаль акселератора, безступеневий розгін без участі коробки передач та зчеплення, а подекуди ще й непоганий набір систем допомоги водієві та широкий список опційного обладнання.

При цьому, навіть якщо заряджати таке авто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає: при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться максимум у 355 грн. Найменш витратний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного газобалонним обладнанням, витратить (при 12 л/100 км пропан-бутанової суміші) 420 грн. І це ще доволі оптимістичне значення, зазвичай на практиці машини з ГБО потребують більше пального.

Отже, по чому кіловати на чарджерах з публічним доступом? Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС.

Інфографіка: eauto.org.ua

У порівнянні з попереднім місяцем, деякі оператори підняли ціни на швидке заряджання, при цьому тарифи на «повільні» порти (змінного струму) переважно залишилися без істотних змін.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.