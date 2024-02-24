Скільки коштуватиме відновлення послуги з надання електроенергії, яку відключили за борги — Finance.ua

Скільки коштуватиме відновлення послуги з надання електроенергії, яку відключили за борги Сьогодні 12:16 — Особисті фінанси

Скільки коштуватиме відновлення послуги з надання електроенергії, яку відключили за борги

Громадянам, які мають борги за електроенергію, почали припиняти надання послуги з лютого цього року. Однак погашення боргу не відновить постачання.

Про це повідомляє голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Експерт розповідає, для того, щоб повторно підключити послуги з електропостачання, необхідно не лише оплатити борг, але й внести додаткову плату.

Як він зазначає, наприклад, оператор системи розподілу Волиньобленерго, після отримання інформації про боржників, припиняє постачати електроенергію для громадян. Боржникам необхідно сплатити суму боргу, а також заплатити за відключення та підключення електроустановки у сумі 322,20 грн та 373,20 грн, щоб знову отримувати послуги з електропостачання до будинків та квартир.

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«Загальна сума становитиме 695,4 грн, якщо роботи проводяться в електролічильнику на комутаційному апараті, та 705,10 грн/1428,60 грн (всього 2133,7 грн), якщо роботи передбачені на повітряній лінії», — написав Попенко.

Довідка Finance.ua:

Кабмін 29 грудня 2023 року скасував мораторій на відключення світла за несплату послуги. Умови мораторію продовжують діяти тільки для окупованих територій і тих, де тривають бойові дії;

міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що через мораторій за світло не платили українці в тих регіонах, які далеко від лінії фронту. Водночас міністр підкреслив, що скасування мораторію не означає, що світло відключатимуть усім споживачам без розбору.



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