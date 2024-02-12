За добу Україна експортує більше електроенергії, ніж імпортує — Finance.ua

За добу Україна експортує більше електроенергії, ніж імпортує Сьогодні 12:24 — Енергетика

За добу Україна експортує більше електроенергії, ніж імпортує

Українська енергосистема збалансована і має значний запас резервів. За добу планується імпорт і експорт електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Українська енергосистема збалансована, власної генерації достатньо для покриття усіх потреб споживачів. В Резерві перебуває аж 10 блоків теплової генерації.

В Міністерстві навіть не закликають до економії електроенергії у пікові години.

На добу пропонується імпорт електроенергії обсягом 1300 МВт год, а також експорт обсягом 2700 МВт год.

За добу також відновили постачання електроенергії усім споживачам, які були знеструмлені після обстрілу в Харкові, а також вуглевидобувні підприємства Донеччини, які були знеструмлені напередодні.

МінПром За матеріалами:

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