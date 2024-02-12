За добу Україна експортує більше електроенергії, ніж імпортує — Finance.ua
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За добу Україна експортує більше електроенергії, ніж імпортує

Енергетика
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За добу Україна експортує більше електроенергії, ніж імпортує
За добу Україна експортує більше електроенергії, ніж імпортує
Українська енергосистема збалансована і має значний запас резервів. За добу планується імпорт і експорт електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Українська енергосистема збалансована, власної генерації достатньо для покриття усіх потреб споживачів. В Резерві перебуває аж 10 блоків теплової генерації.
В Міністерстві навіть не закликають до економії електроенергії у пікові години.
На добу пропонується імпорт електроенергії обсягом 1300 МВт год, а також експорт обсягом 2700 МВт год.
За добу також відновили постачання електроенергії усім споживачам, які були знеструмлені після обстрілу в Харкові, а також вуглевидобувні підприємства Донеччини, які були знеструмлені напередодні.
За матеріалами:
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