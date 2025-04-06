Скільки коштуватиме складаний смартфон Motorola Razr 60 Ultra — Finance.ua
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Скільки коштуватиме складаний смартфон Motorola Razr 60 Ultra

Технології&Авто
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Скільки коштуватиме складаний смартфон Motorola Razr 60 Ultra
Скільки коштуватиме складаний смартфон Motorola Razr 60 Ultra
Флагманський складаний смартфон Motorola Razr 60 Ultra, випуск якого очікується пізніше цієї весни, буде на 150 євро дорожчим за свого попередника.
Про це повідомляє 91Mobiles.
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Motorola Razr 60 Ultra коштуватиме 1346,90 євро за модель з 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої пам’яті. Для порівняння, торішній Motorola Razr 50 Ultra був випущений за ціною 1200 євро.
Попередні витоки демонстрували, що пристрій буде доступний у темно-зеленому та червоному відтінках, а також з дерев’яною панеллю.
Скільки коштуватиме складаний смартфон Motorola Razr 60 Ultra
Також Razr 60 Ultra нещодавно з’явився на китайському порталі сертифікації TENAA. Дані звідти демонструють, що це буде смартфон з основним 6,96-дюймовим OLED-дисплеєм, 4-дюймовим екраном на кришці та процесором Snapdragon 8 Elite.
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Розкладачка може мати акумулятор місткістю 4500 мАг з підтримкою дротової швидкої зарядки потужністю 68 Вт.
Motorola ще не оголосила дату запуску серій Razr 60 Ultra, але враховуючи проміжок часу між сертифікацією та анонсом минулого року, можна очікувати презентацію Motorola Razr 60 Ultra до травня.
За матеріалами:
НВ
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