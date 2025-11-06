Скільки грошей можна отримати як допомогу і не платити податки Сьогодні 07:05

Скільки грошей можна отримати як допомогу і не платити податки

В Україні можна отримати благодійну допомогу не сплачуючи за неї податки. Яка сума грошей не підпадає під податки.

Про це нагадали у Державній податковій службі України.

Без сплати податків українці можуть отримати до 4 240 грн благодійної допомоги. Це нецільова допомога, а саме речі чи гроші, які надаються як підтримка, без вимоги витрат на щось конкретне.

Крім того, подарунки, які надаються не у вигляді грошей розмір яких не перевищує 2 тис. грн теж не потребують оподаткування.

Якщо подарунок дорожчий, то з суми перевищення потрібно сплатити податок на доходи фізичних осіб.

Довідка Finance.ua:

раніше ми повідомляли, що в Україні діє механізм, що дозволяє громадянам повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), проте користуються ним лише одиниці;

йдеться про податкову знижку, передбачену статтею 166 Податкового кодексу України. Вона дозволяє враховувати витрати на навчання, оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, страхування, іпотеку, лікування та ін. Детальніше про те, як її отримати — розповіли тут.

