Скільки годин потрібно працювати в країнах ОЕСР, щоб вийти з бідності (інфографіка) — Finance.ua

Скільки годин потрібно працювати в країнах ОЕСР, щоб вийти з бідності (інфографіка) Сьогодні 12:02 — Світ

Скільки годин потрібно працювати в країнах ОЕСР, щоб вийти з бідності (інфографіка)

Зарплата, умови роботи та економічні можливості впливають на те, наскільки легко люди можуть подолати бідність. У середньому в країнах ОЕСР працівник з низькою зарплатою (без дітей та сімʼї) повинен працювати 21 годину на тиждень, щоб вийти з бідності.

Про це пише Visual Capitalist з посиланням на дані ОЕСР.

Дослідження ґрунтується на припущенні, що працівник заробляє 67% від середньої заробітної плати по країні, а межа бідності визначається як 50% від медіанного наявного доходу.

Де потрібно працювати найбільше та найменше

Найбільше мають працювати у Словенії. Для подолання межі бідності потрібно працювати 35 годин на тиждень, що практично дорівнює повній зайнятості.

Відразу за нею йдуть Чехія, Нова Зеландія, Сполучені Штати та Данія, де для подолання бідності необхідно від 26 до 28 робочих годин на тиждень.

У Польщі, Естонії, Латвії потрібно працювати по 25 годин, а в Швеції, Люксембурзі, Словаччині та Норвегії — по 24 години на тиждень.

Найменше потрібно працювати у Туреччині — лише 9 робочих годин на тиждень вистачає, щоб піднятися вище межі бідності.

Це свідчить про те, що середній дохід, що є в розпорядженні, в країні є відносно низьким: навіть часткова зайнятість дозволяє перевищити поріг бідності.

До країн, де потрібно найменше працювати для подолання бідності, належать:

Велика Британія (14 годин на тиждень);

Бельгія, Греція та Японія (по 16 годин).

Нагадаємо, за даними ЦЕС, у березні 2025 року рівень безробіття в Україні зменшився до 12,1%— найнижчого показника від початку повномасштабної війни.

Проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушені економити на їжі — у квітні 2025 року зменшилась до 19,9%. У минулому 2024 році показник економії на їжі загалом був помітно вищим, ніж рівень безробіття — одним із чинників цього може бути швидше, ніж у 2023 році, зростання цін на продукти.

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