Siemens та Microsoft розробили для виробництв асистента зі штучним інтелектом — Finance.ua

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Siemens та Microsoft розробили для виробництв асистента зі штучним інтелектом

Технології&Авто
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Siemens та Microsoft розробили для виробництв асистента зі штучним інтелектом
Siemens та Microsoft розробили для виробництв асистента зі штучним інтелектом
Німецький промисловий гігант Siemens разом з корпорацією Microsoft розробив асистента на основі штучного інтелекту для покращення співпраці між людьми та машинами на виробництві.
Про це повідомляє Bloomberg.
Асистент під назвою Industrial Copilot використовує генеративний ШІ, щоб дозволити користувачам створювати, оптимізувати і налагоджувати код автоматизації як інструмент економії часу для компаній, зазначає Siemens.
«Це дозволить скоротити час виконання завдання, яке раніше займало тижні, до кількох хвилин», — заявили в компанії.
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Microsoft стала піонером в інтеграції генеративних «копілотів» штучного інтелекту у власні продукти та послуги, інвестувавши понад 10 мільярдів доларів у компанію OpenAI, яка створила ChatGPT. Зараз вона розробляє копілоти з партнерами для допомоги в промислових секторах, включаючи автомобільну промисловість, виробництво споживчих товарів і машинобудування.
«Це може призвести до революції в тому, як компанії проєктують, розробляють, виробляють та експлуатують. Більш широке використання людино-машинної співпраці дозволяє інженерам прискорити розробку коду, підвищити рівень інновацій та вирішити проблему дефіциту кваліфікованої робочої сили», — сказав генеральний директор Siemens Роланд Буш.
Німецький постачальник автомобілів Schaeffler AG вже використовує подібний копілот для створення коду для програмування систем автоматизації та скорочення простоїв на заводах.
За матеріалами:
Укрінформ
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