Джо Байден видав перший в історії указ про штучний інтелект — Finance.ua

Джо Байден видав перший в історії указ про штучний інтелект
Президент Джо Байден видав перший в історії США указ про штучний інтелект — який вимагає проведення нових оцінок безпеки, дотримання принципів рівності та громадянських прав, а також дослідження впливу ШІ на ринок праці.
Хоча правоохоронні органи попередили, що готові застосовувати чинне законодавство до зловживань за допомогою штучного інтелекту, а Конгрес все ще намагається дізнатися більше про технологію, щоб розробити нові закони, указ може мати більш безпосередній вплив. Як і всі виконавчі накази президента, він «має силу закону», передає CNBC.
Білий дім розбив указ на вісім компонентів:
- Створення нових стандартів безпеки та захисту для ШІ, у тому числі шляхом вимоги до компаній, що займаються розробкою ШІ, ділитися з федеральним урядом результатами тестів на безпеку, доручення Міністерству торгівлі розробити керівництво з використання ШІ-водяних знаків, а також створення програми кібербезпеки, яка може створити інструменти, що дадуть змогу виявляти недоліки в критично важливому програмному забезпеченні.
- Захист конфіденційності споживачів, у тому числі шляхом створення керівних принципів, які агентства можуть використовувати для оцінки методів захисту конфіденційності, що застосовуються в ШІ.
- Сприяння рівності та громадянським правам шляхом надання рекомендацій орендодавцям і федеральним підрядникам, які допоможуть уникнути дискримінації за допомогою алгоритмів ШІ, а також щодо належної ролі ШІ в системі правосуддя, в тому числі при винесенні вироків, оцінці ризиків і прогнозуванні злочинності.
- Захист споживачів загалом шляхом доручення Міністерству охорони здоров’я і соціальних служб створити програму для оцінки потенційно шкідливих практик у сфері охорони здоров’я, пов’язаних зі штучним інтелектом, а також створення ресурсів про те, як освітяни можуть відповідально використовувати інструменти штучного інтелекту.
- Підтримка працівників шляхом підготовки звіту про потенційний вплив ШІ на ринок праці та вивчення способів, якими федеральний уряд може підтримати працівників, що постраждали від збоїв на ринку праці.
- Сприяння інноваціям і конкуренції шляхом розширення грантів на дослідження ШІ в таких сферах, як зміна клімату, і модернізації критеріїв для висококваліфікованих працівників-іммігрантів з ключовими знаннями, які мають право залишитися в США.
- Співпраця з міжнародними партнерами для впровадження стандартів ШІ в усьому світі.
- Розробка керівництва для федеральних відомств щодо використання та закупівлі ШІ та прискорення найму урядом кваліфікованих працівників у цій галузі.
За словами заступника керівника апарату Білого дому Брюса Ріда, цей указ є «найсильнішим набором заходів, які будь-коли вживав будь-який уряд у світі щодо безпеки, захисту та довіри до ШІ». Він ґрунтується на добровільних зобов’язаннях, які Білий дім раніше отримав від провідних ШІ-компаній, і є першою великою зобов’язувальною урядовою дією щодо цієї технології.
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Високопоставлений представник адміністрації зазначив, що 15 найбільших американських технологічних компаній погодилися взяти на себе добровільні зобов’язання щодо безпеки ШІ, але цього «недостатньо», і понеділковий указ є кроком на шляху до конкретного регулювання розвитку технології.
Указ президента Байдена вимагає, щоб великі компанії ділилися з урядом США результатами тестів на безпеку перед офіційним випуском ШІ-систем. Він також надає пріоритет Національному інституту стандартів і технологій у розробці стандартів для «червоного тестування» ШІ, або стрес-тестування захисту і потенційних проблем всередині систем. Міністерство торгівлі розробить стандарти для маркування створеного ШІ контенту за допомогою водяних знаків. Адміністрація Байдена також вживає заходів для посилення кадрового потенціалу у сфері ШІ.
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