Джо Байден видав перший в історії указ про штучний інтелект — Finance.ua

Джо Байден видав перший в історії указ про штучний інтелект Сьогодні 03:44

Джо Байден видав перший в історії указ про штучний інтелект

Президент Джо Байден видав перший в історії США указ про штучний інтелект — який вимагає проведення нових оцінок безпеки, дотримання принципів рівності та громадянських прав, а також дослідження впливу ШІ на ринок праці.

Хоча правоохоронні органи попередили, що готові застосовувати чинне законодавство до зловживань за допомогою штучного інтелекту, а Конгрес все ще намагається дізнатися більше про технологію, щоб розробити нові закони, указ може мати більш безпосередній вплив. Як і всі виконавчі накази президента, він «має силу закону», передає CNBC.

Білий дім розбив указ на вісім компонентів:

Створення нових стандартів безпеки та захисту для ШІ, у тому числі шляхом вимоги до компаній, що займаються розробкою ШІ, ділитися з федеральним урядом результатами тестів на безпеку, доручення Міністерству торгівлі розробити керівництво з використання ШІ-водяних знаків, а також створення програми кібербезпеки, яка може створити інструменти, що дадуть змогу виявляти недоліки в критично важливому програмному забезпеченні.

Захист конфіденційності споживачів, у тому числі шляхом створення керівних принципів, які агентства можуть використовувати для оцінки методів захисту конфіденційності, що застосовуються в ШІ.

Сприяння рівності та громадянським правам шляхом надання рекомендацій орендодавцям і федеральним підрядникам, які допоможуть уникнути дискримінації за допомогою алгоритмів ШІ, а також щодо належної ролі ШІ в системі правосуддя, в тому числі при винесенні вироків, оцінці ризиків і прогнозуванні злочинності.

Захист споживачів загалом шляхом доручення Міністерству охорони здоров’я і соціальних служб створити програму для оцінки потенційно шкідливих практик у сфері охорони здоров’я, пов’язаних зі штучним інтелектом, а також створення ресурсів про те, як освітяни можуть відповідально використовувати інструменти штучного інтелекту.

Підтримка працівників шляхом підготовки звіту про потенційний вплив ШІ на ринок праці та вивчення способів, якими федеральний уряд може підтримати працівників, що постраждали від збоїв на ринку праці.

Сприяння інноваціям і конкуренції шляхом розширення грантів на дослідження ШІ в таких сферах, як зміна клімату, і модернізації критеріїв для висококваліфікованих працівників-іммігрантів з ключовими знаннями, які мають право залишитися в США.

Співпраця з міжнародними партнерами для впровадження стандартів ШІ в усьому світі.

Розробка керівництва для федеральних відомств щодо використання та закупівлі ШІ та прискорення найму урядом кваліфікованих працівників у цій галузі.

За словами заступника керівника апарату Білого дому Брюса Ріда, цей указ є «найсильнішим набором заходів, які будь-коли вживав будь-який уряд у світі щодо безпеки, захисту та довіри до ШІ». Він ґрунтується на добровільних зобов’язаннях, які Білий дім раніше отримав від провідних ШІ-компаній, і є першою великою зобов’язувальною урядовою дією щодо цієї технології.

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Високопоставлений представник адміністрації зазначив, що 15 найбільших американських технологічних компаній погодилися взяти на себе добровільні зобов’язання щодо безпеки ШІ, але цього «недостатньо», і понеділковий указ є кроком на шляху до конкретного регулювання розвитку технології.

Указ президента Байдена вимагає, щоб великі компанії ділилися з урядом США результатами тестів на безпеку перед офіційним випуском ШІ-систем. Він також надає пріоритет Національному інституту стандартів і технологій у розробці стандартів для «червоного тестування» ШІ, або стрес-тестування захисту і потенційних проблем всередині систем. Міністерство торгівлі розробить стандарти для маркування створеного ШІ контенту за допомогою водяних знаків. Адміністрація Байдена також вживає заходів для посилення кадрового потенціалу у сфері ШІ.

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