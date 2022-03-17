Швейцарський Dukascopy Bank допомагає росіянам «оминати» санкції — Finance.ua

Швейцарський Dukascopy Bank допомагає росіянам «оминати» санкції

Вчора 15:44 — Фондовий ринок

Швейцарський Dukascopy Bank допомагає росіянам «минати» санкції, фото Минфин

У Швейцарії є банк Dukascopy, який дозволяє росіянам оминати санкції. Фінустанова відкриває мультивалютні віртуальні картки Visa та Mastercard. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відкрити рахунок у банку можуть громадяни будь-яких країн, крім невизнаних псевдодержав, таких як Л/ДНР, Абхазія, Придністров’я, а також підсанкційні країни Венесуела, Північна Корея, Іран.

Мультивалютний рахунок, як зазначено на сайті, дає доступ, у тому числі, до пластикових або віртуальних карток Visa/Mastercard. Замовивши таку картку, можна «оплачувати товари та послуги скрізь, де приймаються картки».

Вносити кошти на рахунок, відкритий Dukascopy Bank, можна звичайним банківським переказом або з особистої платіжної картки.

Що розповіли у кол-центрі банку

У кол-центрі швейцарського банку на питання про те, чи можуть громадяни Росії відкривати рахунок у їхньому банку для отримання картки, відповіли ствердно. Там зазначили, що жодних обмежень щодо використання картки на території Європи не буде.

Щоправда, у кол-центрі попередили, що проблеми можуть виникнути, якщо поповнювати рахунок із російських банків.

«Для кількох банків у нас є обмеження, наприклад „Сбербанк“, „ВТБ“, банк „Росія“ та ще від кількох ми не приймаємо депозити», — розповіли там.

За словами оператора кол-центру, зараз є велика черга громадян Росії на відкриття рахунків у їхньому банку: "Я вас відразу попереджаю, що черга справді велика, до трьох днів може зайняти відкриття рахунку. Клієнтів дуже багато.

Засновник банку — вихідець з РФ

На сайті Dukascopy Bank вказано, що засновниками банку є Андре та Вероніка Дука. Згадки про Андрія Дука журналісти знайшли в інтерв’ю газеті finews.ch. У ньому сказано, що він «приїхав до Женеви з Москви в 1998 році як фізик» і став «натуралізованим швейцарцем».

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