Швейцарські залізниці перейдуть на 100% відновлювану енергію — Finance.ua

Швейцарські залізниці перейдуть на 100% відновлювану енергію Сьогодні 05:12 — Світ

Швейцарські залізниці перейдуть на 100% відновлювану енергію

Швейцарські федеральні залізниці (SBB CFF FFS) повністю переходять на джерела відновлювальної енергії з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляла пресслужба компанії.

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Всі лінії державного оператора повністю електрифіковані. Приблизно на 90% живлення забезпечують гідростанції, 10% — компанія отримувала завдяки інвестиціям в атомну енергетику, здійсненим у 1970-х роках.

«SBB більше не використовує електроенергію з цих інвестицій для залізничних операцій, а продає її на ринку електроенергії. Водночас компанія купує на ринку відповідну кількість електроенергії з відновлюваних джерел зі Швейцарії та решти Європи», — йдеться у повідомленні.

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Компанії належить вісім гідростанцій, акції ще пʼяти, 70 підстанцій та лінія подачі протяжністю 1800 км.

Джерела залізниці щороку генерують 2000 ГВт електроенергії на годину.

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