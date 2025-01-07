Реконструкцію залізничної ділянки на кордоні з Польщею перенесли на 2026 рік — Finance.ua

Реконструкцію залізничної ділянки на кордоні з Польщею перенесли на 2026 рік
Реконструкцію залізничної колії на ділянці «Держкордон Польщі — Мостиська II — Скнилів (Львів)» перенесено на 2026 рік, випливає з Операційного плану Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Республікою Молдова до 2030 року на сайті Кабміну.
Згідно з ним, із необхідних на реалізацію проєкту 10,92 млрд грн, перший транш 4,27 млрд грн буде виділено тільки в 2026 році. Виділення ще 4,83 млрд грн передбачено у 2027 році, 1,81 млрд грн — у 2028 році.
Читайте також
Проєкт буде реалізовано за кошти міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фінансових інститутів, державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, ідеться в тексті документа.
У лютому 2024 року ексвіцепрем’єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що будівництво першої великої ділянки європейського шляху Мостиська-Скнилів розпочнеться до кінця 2024 року.
Пізніше стало відомо, що Україні не вдалося залучити для реалізації проєкту фінансування Connecting Europe Facility (CEF). Повідомляли, що можливість профінансувати 50% вартості проєкту вивчає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Поділитися новиною