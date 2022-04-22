Швейцарія змінить правила прийому біженців із України — Finance.ua

Швейцарія змінить правила прийому біженців із України

Вчора 20:02 — Особисті фінанси

Швейцарія змінить правила прийому біженців із України

Влада Швейцарії відновить рівномірний перерозподіл біженців з України по різних регіонах країни, щоб знизити навантаження на деякі населені пункти та регіони.

Про це повідомляє Swissinfo

«Ми хочемо створити велику стабільність як для біженців, так і для кантональних управлінь, які відповідають за соціальне забезпечення або освіту, щоб уникнути непропорційного розподілу людей, які цього потребують», — зазначив на прес-конференції Девід Келлер із секретаріату з питань міграції.

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За його словами, міста, зокрема Цюріх, Базель та Берн, а також регіон Тичино, зіткнулися з великим потоком біженців з України.

За останні сім тижнів у Швейцарії зареєстровано близько 37 тисяч біженців із України. Близько половини з них було розміщено у приватних домоволодіннях завдяки зусиллям громадських організацій та ініціативі приватних.

Зазначається, що всі, окрім кількох українських біженців, набули особливого правового статусу: він дозволяє їм влаштовуватися на роботу та ходити на безкоштовні мовні курси, щоб простіше інтегруватися в країні.

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Зазначимо, що Швейцарією з 12 березня 2022 року застосовується статус тимчасового захисту S для громадян України, які змушені були залишити Батьківщину через війну. Цей статус надає право на проживання у Швейцарії до одного року з подальшим продовженням терміну перебування.

За даними українського МЗС, крім громадян України та членів їхніх сімей, статус захисту S надається також громадянам третіх країн, які залишили Україну через війну. Обов’язковою умовою є наявність у них чинної посвідки на проживання в Україні та неможливість безпечного повернення до держави їхнього громадянства.

Водночас статус захисту S не поширюватиметься на осіб, яким вже надано статус захисту країни ЄС. Ті, хто отримує такий статус захисту, можуть виїжджати за кордон та повертатися до Швейцарії без дозволу на поїздку.

Громадяни України можуть шукати оплачувану роботу у Швейцарії (включаючи самозайнятість) без очікування. Для цього необхідно стати на облік у федеральному центрі притулку.

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