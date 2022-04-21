США спростили в'їзд для біженців з України — Finance.ua

США спростили в'їзд для біженців з України

Вчора 18:00 — Казна та Політика

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про нову програму під назвою «Єдність для України». Вона забезпечить спрощений процес для українців, які бажають приїхати до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

Цей крок є частиною зобов’язання Байдена прийняти до 100 тисяч біженців з України і покликаний зацікавити українців приїхати в США.

Представники адміністрації заявили, що багато українців як і раніше планують залишитися в Європі.

Програма вимагатиме від українців, які бажають в’їхати в США, гарантій від громадянина США або організацій з переселення і некомерційних організацій.

Щоб мати право на участь у програмі, людям доведеться пройти сувору перевірку та перевірку безпеки, включаючи біографічний та біометричний контроль, а також пройти вакцинацію та виконати інші вимоги охорони здоров’я, включаючи отримання вакцини проти COVID-19. Українці також повинні проживати в Україні станом на 11 лютого.

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