США спростили в'їзд для біженців з України — Finance.ua

Цей крок є частиною зобов’язання Байдена прийняти до 100 тисяч біженців з України і покликаний зацікавити українців приїхати в США.
Представники адміністрації заявили, що багато українців як і раніше планують залишитися в Європі.
Програма вимагатиме від українців, які бажають в’їхати в США, гарантій від громадянина США або організацій з переселення і некомерційних організацій.
Щоб мати право на участь у програмі, людям доведеться пройти сувору перевірку та перевірку безпеки, включаючи біографічний та біометричний контроль, а також пройти вакцинацію та виконати інші вимоги охорони здоров’я, включаючи отримання вакцини проти COVID-19. Українці також повинні проживати в Україні станом на 11 лютого.