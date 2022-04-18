Як у Данії допомагають біженцям з України: корисні посилання — Finance.ua
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Як у Данії допомагають біженцям з України: корисні посилання

Вчора 13:10Особисті фінанси
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В Данію дозволено в’їзд за біометричним паспортом, для власників паспортів старого зразка можливий в’їзд за гостьовою візою — вона видається на кордоні. Про це пише tripmydream.com.
Громадянам без документів та з внутрішнім паспортом рекомендовано мати супроводжуючу особу, яка живе в Данії, при перетині кордону (Німеччина-Данія).
Супроводжуюча особа може тимчасово поручитися за людину, яка прибула, та повідомити, що планує її тимчасове утримання.
У Данії діє штаб об’єднаних волонтерських організацій Support Ukraine (гаряча лінія +4555270192).
Багато інформації про перебування в Данії можна знайти на офіційній сторінці Імміграційної служби Данії.

Статус тимчасового захисту

Українці, які втекли від війни і опинилися в Данії, зможуть відразу отримати дозвіл на проживання, який дозволяє здобувати освіту, влаштовуватися на роботу та отримувати соціальні пільги.
Нормативний акт передбачає, що дозвіл на проживання буде видано терміном на два роки, з можливістю продовження. Докладніше тут.
В’їзд із тваринами дозволено. Всі необхідні вакцини та щеплення громадяни отримують при перетині кордону з ЄС.

Житло

Як і раніше, житло ви зможете знайти на цих ресурсах:

Транспорт

Українцям доступний безкоштовний проїзд поїздами DSB по всій країні.
А ще Міністерство транспорту Данії та місцева асоціація велосипедистів Cyklist Forbundet запустили ініціативу, в рамках якої данці можуть подарувати велосипеди біженцям із України.
Якщо ви в Данії і вам потрібен велосипед, заходьте на сайт програми та залишайте заявку.

Чати допомоги

https://t.me/tripmydream/7380
Консульський відділ Посольства України у Королівстві Данія
Адреса: Toldbodgade 37A, 1253 København K
+45 81 45 52 60 / Гаряча лінія: +45 71 54 15 31 (використовується виключно при виникненні надзвичайної ситуації)
emb_dk@mfa.gov.ua та consul_dk@mfa.gov.ua
https://www.facebook.com/consulUADK/

8 корисних порад, як розрахуватися за кордоном

За матеріалами: Finance.ua
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