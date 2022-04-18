Як у Данії допомагають біженцям з України: корисні посилання — Finance.ua

Як у Данії допомагають біженцям з України: корисні посилання

Вчора 13:10 — Особисті фінанси

дозволено в’їзд за біометричним паспортом, для власників паспортів старого зразка можливий в’їзд за гостьовою візою — вона видається на кордоні. Про це пише В Даніюза біометричним паспортом, для власників паспортів старого зразка можливий в’їзд за гостьовою візою — вона видається на кордоні. Про це пише tripmydream.com

Громадянам без документів та з внутрішнім паспортом рекомендовано мати супроводжуючу особу, яка живе в Данії, при перетині кордону (Німеччина-Данія).

Супроводжуюча особа може тимчасово поручитися за людину, яка прибула, та повідомити, що планує її тимчасове утримання.

У Данії діє штаб об’єднаних волонтерських організацій Support Ukraine (гаряча лінія +4555270192).

Багато інформації про перебування в Данії можна знайти на офіційній сторінці Імміграційної служби Данії

Статус тимчасового захисту

Українці, які втекли від війни і опинилися в Данії, зможуть відразу отримати дозвіл на проживання, який дозволяє здобувати освіту, влаштовуватися на роботу та отримувати соціальні пільги.

Нормативний акт передбачає, що дозвіл на проживання буде видано терміном на два роки, з можливістю продовження. Докладніше тут

В’їзд із тваринами дозволено. Всі необхідні вакцини та щеплення громадяни отримують при перетині кордону з ЄС.

Житло

Як і раніше, житло ви зможете знайти на цих ресурсах:

Транспорт

Українцям доступний безкоштовний проїзд поїздами DSB по всій країні.

А ще Міністерство транспорту Данії та місцева асоціація велосипедистів Cyklist Forbundet запустили ініціативу, в рамках якої данці можуть подарувати велосипеди біженцям із України.

Якщо ви в Данії і вам потрібен велосипед, заходьте на сайт програми та залишайте заявку

Чати допомоги

Адреса: Toldbodgade 37A, 1253 København K

+45 81 45 52 60 / Гаряча лінія: +45 71 54 15 31 (використовується виключно при виникненні надзвичайної ситуації)

emb_dk@mfa.gov.ua та consul_dk@mfa.gov.ua

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