Штрафи автофіксації повертаються в «Дію» — Finance.ua
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Штрафи автофіксації повертаються в «Дію»

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Штрафи автофіксації повертаються в «Дію»
Штрафи автофіксації повертаються в «Дію»
В застосунок Дія повертаються штрафи автофіксації. Оплату штрафів переводили на нові реквізити, тому якийсь час сервіс не працював.
Про це розповідають у пресслужбі Дії.
«Якийсь час сервіс не працював, бо оплату штрафів переводили на нові реквізити. Це було потрібно, щоб кошти надходили в місцеві бюджети, а не на один рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено», — сказано в повідомленні.
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У Дію підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний.
Нагадаємо, у правилах дорожнього руху передбачено різні штрафи за їх порушення. Можна отримати покарання у вигляді штрафу на пару сотень гривень за брудний номер або телефонну розмову під час руху. Проте є штрафи у розмірі кількох тисяч гривень та навіть кількох десятків тисяч.
Щоб почувати себе безпечно за кермом, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб’єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

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За матеріалами:
Finance.ua
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