Штрафи автофіксації повертаються в «Дію» — Finance.ua

Штрафи автофіксації повертаються в «Дію» Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

Штрафи автофіксації повертаються в «Дію»

В застосунок Дія повертаються штрафи автофіксації. Оплату штрафів переводили на нові реквізити, тому якийсь час сервіс не працював.

Про це розповідають у пресслужбі Дії.

«Якийсь час сервіс не працював, бо оплату штрафів переводили на нові реквізити. Це було потрібно, щоб кошти надходили в місцеві бюджети, а не на один рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено», — сказано в повідомленні.

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У Дію підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний.

Нагадаємо, у правилах дорожнього руху передбачено різні штрафи за їх порушення. Можна отримати покарання у вигляді штрафу на пару сотень гривень за брудний номер або телефонну розмову під час руху. Проте є штрафи у розмірі кількох тисяч гривень та навіть кількох десятків тисяч.

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