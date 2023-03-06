Штраф за їзду без автоцивілки у 2023 році — Finance.ua

Штраф за їзду без автоцивілки у 2023 році Сьогодні 09:35 — Технології&Авто

Штраф за їзду без автоцивілки у 2023 році

В Україні не можна їздити на машині без автоцивілки. Про це мають пам’ятати як водії-початківці, так і досвідчені професіонали.

Однак деякі автомобілісти з різних причин нехтують цим правилом, але часто в них не виходить заощадити у такий спосіб. Який штраф за їзду без страховки 2023 — читай у матеріалі.

Для чого потрібна автоцивілка

Юристи зазначають, що автоцивілка передбачає компенсацію збитків учасникам дорожнього руху, які постраждали внаслідок ДТП. Виплати здійснюються в разі заподіяння шкоди здоров’ю або смерті потерпілого, а також у разі заподіяння шкоди майну третіх осіб.

Важливо, що страховка не покриває збитки, заподіяні вашому автомобілю. Вони покриваються окремим полісом КАСКО.

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Оформити автоцивілку необхідно щодо будь-якого транспорту, який підлягає обов’язковій державній реєстрації. Страховка оформляється на конкретний автомобіль, незалежно від кількості водіїв, допущених до керування.

Вартість поліса часто залежить від таких факторів:

об’єму двигуна автомобіля (що більше — то дорожче);

місця реєстрації автомобіля (дорожче у великих містах, оскільки там вища ймовірність потрапити в аварію);

реєстрації на фізичну чи юридичну особу (на фізичну дешевше);

водійського стажу;

кількості аварій;

наявності пільг;

терміну дії договору.

Оформлюючи автоцивілку, зверніть увагу на розмір франшизи. Це та сума, яку компанія за вас не заплатить, і її потрібно самому відшкодовувати потерпілому.

Відсутність у водія такого поліса є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф.

Відповідальність за їзду без страхування

За словами експерта, обов’язкове автострахування в Україні регулюється Законом України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Розмір штрафу у 2023 році за відсутність автоцивілки — 425 грн. У разі несплати порушником штрафу протягом 15 днів сума збільшується до 850 грн.

До речі, власникам автомобілів на іноземних номерах не обов’язково оформлювати автоцивілку. Адже для них запроваджений міжнародний поліс Зелена картка.

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