Шотландія продає безлюдний острів за понад $637 тисяч — Finance.ua

Шотландія продає безлюдний острів за понад $637 тисяч Сьогодні 18:00 — Світ

Шотландія продає безлюдний острів за понад $637 тисяч

Шотландія продає цілий безлюдний острів з невеликим будинком за понад $637 тисяч.

Про це пише The Times

Щоб дістатися до острова, доведеться подолати шлях у 35 хвилин на човні до материкової частини. У єдиному будинку на острові усього одна житлова кімната і зовсім відсутні запаси питної води. До того ж Північноатлантичний шторм тут може досягати швидкості у 160 км/годину.

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Втім, «винагородою за такі обмеження», стане будинок із вересковим дахом, власний острів, площею у 36 га в одному з чарівних куточків Шотландії, відзначають в The Times.

«Значною перевагою для людей, котрі вважають себе інтровертами, стане відсутність сусідів поруч — жодних галасливих компаній, кото-любителів, великої кількості комах тут також немає», — йдеться в оголошенні.

Мулаграх, найбільш північна точка Літніх островів — це архіпелаг, котрий тягнеться від рибацького порту Улапул до Високих Островів, виставлений на продаж із надією знайти власного сучасного Робінзона, додає The Times.

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