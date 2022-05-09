Шмигаль повідомив, яка інфляція буде до кінця року — Finance.ua

Шмигаль повідомив, яка інфляція буде до кінця року

Вчора 19:45 — Казна та Політика

До кінця року, за прогнозами Національного банку України та Міністерства економіки, інфляція становитиме 20%.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у воєнний час МВФ та Світовий банк підтверджують і навіть рекомендують робити контрольовану емісію. За словами прем’єр-міністра, це корисно, щоб керівництво країни могло підтримувати свою економіку.

«НБУ у межах встановлених параметрів може це робити. НБУ прогнозує, що до кінця року інфляція буде близько 20%, ми також із Міністерством економіки ці кордони дуже уважно відстежуватимемо. Зараз після COVID у всьому світі інфляція, в принципі, галопує. У країні, що веде найбільшу на європейському континенті після Другої світової війни, повномасштабну, криваву війну проти зухвалого агресора, інфляція в районі до 20% — абсолютно прийнятна. Це нормально для воєнного часу», — додав Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

Війна забрала понад 50% ВВП України, та для того, щоб компенсувати ці втрати, економіка має щорічно зростати на 15% протягом 5 років, на 7% — протягом 10 років. Громадянське суспільство має стати драйвером мобілізації відновлювальних зусиль.

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