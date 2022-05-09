Шмигаль повідомив, яка інфляція буде до кінця року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шмигаль повідомив, яка інфляція буде до кінця року

Вчора 19:45Казна та Політика
901
До кінця року, за прогнозами Національного банку України та Міністерства економіки, інфляція становитиме 20%.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що у воєнний час МВФ та Світовий банк підтверджують і навіть рекомендують робити контрольовану емісію. За словами прем’єр-міністра, це корисно, щоб керівництво країни могло підтримувати свою економіку.
«НБУ у межах встановлених параметрів може це робити. НБУ прогнозує, що до кінця року інфляція буде близько 20%, ми також із Міністерством економіки ці кордони дуже уважно відстежуватимемо. Зараз після COVID у всьому світі інфляція, в принципі, галопує. У країні, що веде найбільшу на європейському континенті після Другої світової війни, повномасштабну, криваву війну проти зухвалого агресора, інфляція в районі до 20% — абсолютно прийнятна. Це нормально для воєнного часу», — додав Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • Війна забрала понад 50% ВВП України, та для того, щоб компенсувати ці втрати, економіка має щорічно зростати на 15% протягом 5 років, на 7% — протягом 10 років. Громадянське суспільство має стати драйвером мобілізації відновлювальних зусиль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.